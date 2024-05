kočevsko-ribniško

Odprli zdravstveni center, dializa predvidoma septembra

6.5.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V Kočevju so bogatejši za nov zdravstveni center, v okviru katerega bodo bolnikom nudili tudi dializo krvi. Ta bo predvidoma stekla septembra, kar bo okoli 30 dializnim bolnikom, ki se morajo na dializo voziti v 60 kilometrov oddaljeno Ljubljano, precej olajšalo življenje.

Zdravstveni center Kočevje je zrasel v stavbi nekdanjih blagovnih rezerv v neposredni bližini Zdravstvenega doma Kočevje, ki jo je občina za potrebe centra odkupila leta 2019.

V zdravstvenem centru, ki so ga uradno odprli pred prvomajskimi prazniki, so poleg dializnega centra uredili še ambulante zobozdravstvene dejavnosti, Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje odraslih, klinično psihološko ambulanto, razvojno ambulanto in ortodontsko ambulanto. Zobozdravstvene ordinacije so že začele delovati, ostale enote bodo vzpostavljene konec junija. Dializo pa bo Univerzitetni klinični center Ljubljana začel izvajati predvidoma septembra, je zapisano na spletni strani kočevskega zdravstvenega doma.

Center je gradilo podjetje GiB gradnje. Naložba je stala 3,6 milijona evrov, od katerih sta dva milijona prispevala ministrstvo za zdravje in ministrstvo za infrastrukturo, ostalo pa občina in zdravstveni dom.

Poleg zdravstvenega centra so v Kočevju pridobili tudi Satelitski urgentni center, ki ga je država uredila v okviru reorganizacije nujne medicinske pomoči.

