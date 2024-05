družabno

Neutrudni kuhar Janez

18.5.2024 | 11:30 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Dolgoletni vodja šolske kuhinje v OŠ Frana Metelka v Škocjanu Janez Turk iz Radovlje v šmarješki občini, ki je tudi priljubljen in odličen kuhar, se je s 1. aprilom po štirih desetletjih dela upokojil. Ker je vsa leta z veseljem opravljal svoj poklic, je bila to grenko-sladka odločitev.

Janez je bil tri leta zaposlen v gostilni Pri Belokranjcu, deset let v tovarni Krka, zadnjih 28 let pa v šoli. Zadovoljen je, da je otroke, ki so danes kar precej izbirčni, navadil, da so se razveselili tudi preprostih domačih jedi kot so jota, ješprenj, matevž in kislo zelje, pa mlečnih jedi in sadja. V sodelovanju z odlično ekipo je bilo to veliko lažje.

Prav sodelavce bo najbolj pogrešal, a upokojitev še ne pomeni, da ne bo več prijel kuhalnice v roke. Kot nam je povedal, bo še vedno zelo rad ustregel različnim društvom in jim pomagal pri pogostitvah ob morebitnih jubilejih, še naprej bo sodeloval v strokovnih komisijah pri ocenjevanju kruha, šarkljev in drugih dobrot, imel pa bo tudi več časa za prepevanje v Mešanem pevskem zboru Šmarješke Toplice, za vodenje KORK Šmarjeta in seveda za družino.

»Kuhar je lep, težak in zahteven poklic, a ni lepšega od pohvale zadovoljnega gosta,« nam je ob odhodu v pokoj nasmejano povedal Janez.

‹ nazaj