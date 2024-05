gospodarstvo

Minevata dve leti od hude delovne nesreče v Melaminu

9.5.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Kočevje - V nedeljo bosta minili dve leti od najhujše delovne nesreče pri nas, ko je zaradi eksplozije v kočevskem kemičnem podjetju Melamin umrlo sedem ljudi. V podjetju so do danes obnovili 70 odstotkov nekdanje proizvodnje, hkrati iščejo lokacijo za njeno preselitev izven mesta. Sodišče medtem še odloča, ali bo o zadevi dovolilo sodno preiskavo.

Melamin, maj 2022 (Foto: arhiv; Občina Kočevje)

Nesreča se je zgodila 12. maja 2022. Po ugotovitvah posebne skupine ministrstva za okolje je okoli 8. ure tovornjak s cisterno v podjetje pripeljal surovino dietilentriamin. Po uvodnih formalnostih je šofer namesto na pretakališče za dietilentriamin pomotoma zapeljal na pretakališče za epiklorohidrin. Melaminov operater je cisterno priklopil na rezervoar z epiklorohidrinom in začel prečrpavanje.

Po približno 16 minutah prečrpavanja je ob 8.37 prišlo do silovite eksplozije, pri kateri sta po ugotovitvah preiskovalcev premer in višina ognjene krogle presegla 200 metrov.

Ob eksploziji so umrli voznik cisterne in Melaminov operater ter trije delavci zunanjega podjetja, ki so v Melaminu ravno takrat izvajali vzdrževalna dela. Dva poškodovana so s hudimi opeklinami odpeljali v UKC Ljubljana, kjer sta pozneje umrla. Lažje je bilo poškodovanih še od 25 do 30 ljudi.

Nesreča, v kateri je po oceni policije nastalo za več kot 37 milijonov evrov škode, ni pa po ugotovitvah ministrstva prišlo do večjega onesnaženja okolja, bi bila še hujša, če ne bi interventne službe s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske preprečile vžiga in eksplozije še preostalih rezervoarjev, predvsem tistega z metanolom.

Sodišče še ni odločilo o preiskavi

Razloge, ki so pripeljali do nesreče, je do zdaj podrobneje ugotavljala posebna delovna skupina ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Ocenila je, da so v Melaminu v preteklosti pomanjkljivo ocenjevali nevarnost večjih nesreč. Napaka je bila tudi, da pred prečrpavanjem nevarnih snovi niso opravljali analiz, s katerimi bi potrdili njihovo pristnost. Prav tako v podjetju niso imeli drugih vhodnih kontrol za prepoznavanje kemikalije, je ugotovilo ministrstvo.

Z zadevo se že dlje časa ukvarjata tudi policija in tožilstvo. Februarja lani so ljubljanski kriminalisti na tožilstvo ovadili štiri fizične in eno pravno osebo, ki jih sumijo storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti. Po nekaterih podatkih naj bi bil med ovadenimi tudi direktor Melamina Srečko Štefanič, ki pa izjav o tem v času, dokler teče preiskava, ne daje. Eden od glavnih očitkov odgovornim sicer je, da v delovnem procesu niso bili upoštevani vsi varnostni protokoli.

Da bi se tožilstvo na podlagi ovadbe policije lažje odločilo, ali bo zoper koga vložilo obtožnico, je na ljubljansko okrožno tožilstvo že pred časom vložilo zahtevo za sodno preiskavo zadeve, a o njej sodišče do konca preteklega tedna še ni odločilo, so za STA pojasnili na tožilstvu.

V podjetju so po nesreči prejeli tudi več zahtevkov za odškodnine, ki jih uveljavljajo svojci umrlih in poškodovani. Kolikšne so odškodnine, v Melaminu ne razkrivajo. So pa za STA pojasnili, da je bila višina odškodnin, ki so jih izplačale zavarovalnice, "dodeljena v okviru ustaljene sodne prakse za odmero tovrstnih odškodnin".

"V Melaminu smo zavezani k doslednemu izpolnjevanju obveznosti do vseh deležnikov, kar velja tako za poškodovane posameznike kot svojce preminulih. Vsi do zdaj prejeti zahtevki po oceni zavarovalnice, ki je odgovorna za odmero odškodnine in pristojna v tovrstnih primerih, so bili izplačani. Podjetje s tega naslova tako trenutno nima odprtih obveznosti," so še navedli.

Obnovili 70 odstotkov nekdanje proizvodnje

V podjetju se vse od eksplozije trudijo obnoviti čim več nekdanje proizvodnje. Do zdaj so je uspeli oživiti 70 odstotkov, Melamin pa danes zaposluje 203 delavce, kar je približno toliko kot pred eksplozijo.

Povsem so obnovili proizvodnjo v enotah lesne in obutvene industrije ter 65 odstotkov proizvodnje v enoti kemične industrije. Njihov cilj je, da bi do jeseni letos z zagonom dodatnih kapacitet dosegli 80 odstotkov nekdanje proizvodnje. Preostalih 20 odstotkov proizvodnje, pri kateri se uporablja nevarni epiklorhidrin, pa na trenutni lokaciji ne nameravajo več zagnati, so zatrdili za STA.

Podjetje za obnovo proizvodnje od države ali EU sicer do zdaj ni prejelo nobenih sredstev kot pomoč pri sanaciji. "Od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo prejeli le nepovratna sredstva za izvajanje investicijskih projektov, za katera pa smo vlogo oddali že pred samim izrednim dogodkom," pravijo.

So pa dobili povrnjen del škode od zavarovalnic. Te so pokrile od 60 do 70 odstotkov dejanske škode, preostala potrebna sredstva za obnovo proizvodnje pa je družba dobila z najemom namenskega dolgoročnega in kratkoročnih posojil, so navedli.

Lani je sicer Melamin znova ustvaril dobiček, ki je znašal nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, potem ko so v letu, ko se je zgodila nesreča, zabeležili 1,8 milijona evrov izgube. Zabeležili so za 45,4 milijona evrov prihodkov, kar je 24 odstotkov manj kot v letu 2022.

Družba se je sicer v zadnjih letih prebila med vodilne svetovne proizvajalce v niši melaminske kemije. Največjo prepoznavnost dosegajo z izdelki na osnovi heksametilol-melamina za lakarsko in gumarsko industrijo.

Melamin že dlje časa kotira tudi na borzi. Kot je razvidno iz revidiranega letnega poročila za leto 2023, je bil konec lanskega leta njen največji lastnik podjetje Panta Rhei Beratungs iz Avstrije (33,3-odstoten). Glede na velikost deleža sledijo Sintegra iz Šempetra pri Gorici (18,71), Zenit-T d.o.o. iz Kamnika (9,26) in podjetje Luga Audit & Consulting iz Lugana (7,79). Ostali delničarji imajo manj kot šestodstotni delež.

Preverjanje dodatnih lokacij za selitev še teče

V podjetju si želijo v prihodnosti svojo proizvodnjo preseliti izven mesta, na obrobje občine. Zato so že pred časom naročili študijo, v kateri je bilo kot najprimernejša lokacija ocenjeno območje med Klinjo vasjo in Gorenjem v smeri proti Mali Gori. Zaradi nasprotovanja okoliškega prebivalstva pa so bili v podjetju ta načrt primorani opustiti.

Lani so naročili preverjanje dodatnih lokacij, ki bi bile od naselij bolj oddaljene kot v prvotnih načrtih. Predstavitev dodatnih lokacij je bila napovedana za letošnje prvo četrtletje, a do tega še ni prišlo.

V podjetju na vprašanje, kdaj bi lahko predstavili dodatne možne lokacije, niso odgovorili. Navedli so le, da si prizadevajo "poiskati najboljšo možno lokacijo, ki bo omogočala nadaljnji razvoj podjetja v smeri sodobnih podjetij, ob pogoju, da bo lokacija usklajena z lokalnimi skupnostmi, ki so pomemben del delovanja podjetja tekom desetletij obstoja Melamina na Kočevskem".

