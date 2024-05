družabno

Priljubljeni župnik z novo knjigo

6.5.2024 | 11:10 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Bernarda Žarn

365 dni z Božjo besedo je naslov nove knjige priljubljenega duhovnika Martina Goloba. V njej je avtor na 461 straneh zbral evangelijske odlomke, razlage in razmišljanja o njih za vsak dan v letu. Prvi bralci so že imeli priložnost, da o nastanku in vsebini knjige izvedo kaj več. Pred grosupeljsko cerkvijo svetega Mihaela je z njim klepetala simpatična TV-voditeljica Bernarda Žarn (na fotografiji).

Po uspešnem prvencu Na spletni prižnici, ki je bil prodan v več kot 23 tisoč izvodih, je to druga knjiga župnika, ki deluje v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici. Obe imata dobrodelni pečat – dva evra od vsakega prodanega izvoda bo Martin daroval v dober namen. Prvo dobrodelno nakazilo je na račun staršev male Karoline, ki se spoprijema s sindromom prehitrega staranja, priromalo že pred izidom najverjetneje nove knjižne uspešnice.

