šport

Novomeščani, Ribničani in Ivančani uspešni

19.5.2024 | 09:00 | STA, R. N.

Novo mesto - Tako kot trebanjski so tudi novomeški rokometaši na zadnji tekmi sezone pred domačimi navijači zmagali. Krka je bila sinoči z 31:26 boljša od Slovenj Gradca. Klub se je po tekmi s spominsko sliko zahvalil Žigi Bradešku, Marku Majstoroviću in Blažu Brajerju, ki se po sezoni poslavljajo od Krkinega dresa.

Rokometaši Krke so včeraj vknjižili 14 zmago v tej sezoni. Do konca prvenstva je samo še en krog. (Vse fotografije: Gašper Simonič)

Obračun Krke in Slovenj Gradca krog pred koncem sezone ni imel posebej visokega tekmovalnega naboja, saj ekipi nista mogli več napredovati po lestvici. Četrtouvrščena Krka pa je vendarle upravičila vlogo favorita in ugnala koroško ekipo, ki zaseda osmo mesto.

Novomeščani so takoj prevzeli pobudo, si hitro priigrali tudi šest golov prednosti (8:2), podoben naskok pa držali večji del polčasa, je pa uspelo Korošcem prepoloviti zaostanek v 25. minuti, Dolenjci pa so na glavni odmor vseeno nesli štiri zadetke naskoka. Toda Korošci so silovito začeli drugi polčas in se po dveh minutah približali le na zadetek, Miha Štaleker je v 34. minuti izid tudi poravnal na 16:16. Nadaljevanje je bilo izenačeno, a po izidu 21:21 so domači dosegli tri zaporedne zadetke in se spet oddaljili. Devet minut pred koncem je bila prednost znova pet golov, kar je bilo dovolj za mirno končnico.

Veljko Stanojević je bil z osmimi goli najboljši pri Krki, Uroš Štumpfl pa s sedmimi pri Slovenj Gradcu. Krka bo v zadnjem krogu v soboto gostovala v Kopru, Slovenj Gradec pa bo gostil Urbanscape Loko.

Leon Rašo, igralec MRK Krka: »Zagotovo smo to zadnjo tekmo odigrali na zmago. Dobro smo joodprli, pojavilo pa se je tudi nekaj črnih minut, a smo se uspeli zbrati in tekmo zmagovito pripeljali h koncu.«

Novi dve točki so vknjižili tudi rokometaši Ribnice in Sviša. Prvi so z 25:20 premagali Škofljico, drugi pa z 32:26 Koper. Odpisana Dobova pa je s 24:31 izgubila v Škoflji Loki.

Liga NLB, 25. krog:

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 25:28 (13:13)

Trimo Trebnje - Ljubljana 41:27 (20:14)

Krka - Slovenj Gradec 31:26 (16:12)

Urbanscape Loka - Dobova 31:24 (18:12)

Škofljica - Riko Ribnica 20:25 (8:11)

Sviš Ivančna Gorica - Koper 32:26 (17:13)

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 27:26 (17:15)

Lestvica:

1. Gorenje Velenje 25 21 3 1 784:641 45

2. Trimo Trebnje 25 21 2 2 806:633 44

3. Celje Pivovarna Laško 25 18 1 6 820:721 37

4. Krka 25 14 4 7 743:670 32

5. Jeruzalem Ormož 25 14 4 7 684:674 32

6. Riko Ribnica 25 14 2 9 803:759 30

7. Koper 25 14 0 11 734:705 28

8. Slovenj Gradec 25 10 2 13 730:744 22

9. LL Grosist Slovan 25 9 1 15 697:719 19

10. Sviš Ivančna Gorica 25 8 3 14 702:739 19

11. Urbanscape Loka 25 7 3 15 690:747 17

12. Škofljica 25 6 1 18 656:754 13

13. Ljubljana 25 3 0 22 688:832 6

14. Dobova 25 3 0 22 633:832 6

