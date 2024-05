šport

Anja Fink in Primož Kobe ubranila naslova na 21 km

18.5.2024 | 18:00 | STA

Primož Kobe je bil najhitrejši Slovenec, ki je pretekel polmaratonsko preizkušnjo. (Foto: FB Maraton treh src)

Radenci - Novomeška tekača Anja Fink in Primož Kobe sta na državnem atletskem prvenstvu na 21 km ubranila naslova. Na 42. maratonu Treh src v Radencih je bila Fink v polmaratonu skupno tretja s časom 1:17:42 ure, Kobe pa četrti z 1:06:28.

Prva sta bila Kenijec Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo (1:05:39) in njegova rojakinja Valentine Jebet (1:16:41), tudi na preostalih mestih pred najboljšima Slovencema pa so bili Kenijci.

Prav tako sta predstavnika te afriške države slavila na 42 km, med maratonci Nidiwa Chepkurui Sakong (2:20:21) in med maratonkami Sheila Chebet (2:38:10).

Fink je osvojila četrti zaporedni slovenski naslov na 21 km. »Vreme nam je bilo zelo naklonjeno danes, ko smo prišli v cilj je šele posijalo sonce, tako da ni bilo prevroče. Sama sicer raje tečem, če je veliko gledalcev ob progi, ki te potem ponesejo. Ker jih ni bilo veliko, mi je bilo težje, ker sem tekla sama. A za pijačo je bilo za razliko od lani poskrbljeno, kot smo se dogovorili,« je povedala Fink, ki upa, da se bo uvrstila na evropsko prvenstvo v Rimu.

»Zelo neobremenjeno sem nastopil, skušal sem držati korak s Kenijci. Začeli smo zelo hitro. Po desetih km sem spustil tempo, ki je bil dotlej za osebni rekord v cilju. Pred tem sem na vodni postaji zgrabil 'bidon' pijače Anje Fink, tako kot lani. Povedala mi je, da je imela zato veliko težav. Ko sem tokrat to opazil, sem se po 30 metrih vrnil, svoje pijače pa nisem vzel. Obenem so mi Kenijci pobegnili, zato sem v drugem delu bil boj sam s seboj in progo,« je povedal Kobe.

Po pandemiji novega koronavirusa je proga vnovič potekala tudi po avstrijskem ozemlju. »Proga je vrhunska, zelo ravna, omogoča dobre čase. Če se bo obdržal del okrog v avstrijske Radgone bo tudi veliko več tekačev iz sosednje države,« je dodal Kobe. Povedal je, da se bo v nadaljevanju sezone posvetil stadionskim tekom, jeseni pa načrtuje še po en maraton in polmaraton.

V obeh najkrajših razdaljah tekmovanja so zmagali slovenski člani atletskih klubov. Vito Kunstek (Slovenska Bistrica) je na 10 km v cilj s prišel v 33 minutah in 27 sekundah pred Matejem Kraljem (Kronos, 33:44) in Mihom Povšičem (Sevnica, 34:38).

Med atletinjami je 10 km najhitreje pretekla Nika Fajfar (Kladivar Celje, 35:38) pred Jasmino Pitamic Vojsko (SV - Ekis, 36:20) in Hano Košenino (Štajerska, 39:38).

Na pet kilometrov sta zmagala Tomaž Rep (Ormož, 15:46), ki se je zaradi nedavne bolezni odločil za krajšo razdaljo, in Breda Škedelj (Kronos Ljubljana, 17:58).

