kronika

Danes brez elektrike

6.5.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:0 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ, izvod 1. ZAGORICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 12:00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Ornuška vas nizkonapetostno omrežje Ornuška vas.

