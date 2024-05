dolenjska

»Boj za delavske pravice ne bo nikoli končan«

3.5.2024 | 20:10 | L. Markelj, fotografije: Občina Šentjernej

Župan občine Šentjernej Jože Simončič (na desni) je za slavnostnega govornika za praznik dela na Javorovico povabil dr. Aleša Gabriča.

Javorovica - Kot je že tradicija, je za praznik dela na praznovanje povabila tudi Občina Šentjernej in sicer v osrčje Gorjancev, na Javorovico. Mnogi so prišli tja peš, saj sta bila organizirana dva pohoda, nekateri pa s kolesi ali seveda z avtomobili.

Slavnostni govornik je bil tokrat zgodovinar dr. Aleš Gabrič, ki raziskuje slovensko novejšo kulturno in politično zgodovino. Zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Gabrič, po rodu Dolenjec in Šentjernejčan, se je rad odzval povabilu in vrnil v kraje svojega otroštva oz. mladosti. Vesel je sprememb in napredka šentjernejske doline v zadnjih desetletjih.

Ob 1. maju, prazniku dela, je Gabrič spomnil, da smo Slovenci v 130 letih, odkar se slavi 1. maj kot delavski praznik, zamenjali več državnih okvirjev, »vsaka naslednja država pa je poskušala narediti korak naprej v zagotavljanju pravic delovnega ljudstva. A vse to še ne pomeni, da bi bila dandanes prizadevanja za delavske pravice manj potrebna kot nekoč, saj se celo zdi, kot da se bo treba vnovič vrniti h koreninam in v ospredje postaviti boj za (zgolj) osemurni delavnik,« je dejal.

Marsikdo si ne more privoščiti samoumevnih delavskih pravic

Številni so se na Javorovico podali peš iz Vrhpolja.

Spomnil je na nepremišljeno oz. nesmiselno beleženje delovnega časa aktualne oblasti, namesto da bi zagotavljala največ osemurne delovne obremenitve, ki so že zdavnaj del zakonodaje in potrjeni civilizacijski dosežek.

Izpostavil je mnoge poklice, kjer se pričakuje delo »v petek in svetek«, gradbenike, ki na vročem poletnem soncu lovijo roke za dokončanje projektov; učitelje, ki morajo v nekaj dneh ali čez vikend oceniti kopico spisov; zdravstveno ali socialno skrbstveno osebje, ki mora v kadrovsko podhranjenih ustanovah poskrbeti za vse potrbne pomoči; kmete, ki na polju hitijo, da prehitijo napovedano poslabšanje vremena. Vsi ti se lahko na 8-urni delanik le požvižgajo! Mnogi samostojni podjetniki si ne morejo privoščiti niti tako samoumevnih delavskih pravic, kot sta bolniški stalež ali pa izredni dopust. To je realnost!

Zato je Aleš Gabrič poudaril, da delavske pravice niso bile kar tako dodeljene, »ampak stežka izborjene, in da se vedno najdejo kapitalisti in politiki, ki bi jih radi priškrnili, a jim tega ne smemo dopustiti.«

Nagovor župana, pester program

Tradicionalno je na prazniku igral Pihalni orkester občine Šentjernej pod taktirko Sandija Franka.

Zbrane je nagovoril tudi župan Jože Simončič in ob 1. maju želel, da bi vsakdo, ki želi delati, to možnost tudi imel. Prav tako pa tudi, da bi vsako pošteno opravljeno delo spoštovali in ustrezno vrednotili. Zato je treba zavračati vse oblike izkoriščanja, ter krepiti medsebojno solidarnost in dostojanstvo delovnega človeka.

Številni obiskovalci so se po proslavi, na kateri so nastopili Šentjernejski oktet ter Pihalni orkester občine Šentjernej – slednji je poskrbel tudi za tradicionalno prvomajsko budnico - zabavali ob zvokih ansambla Gašperja Kavška, ter preživeli lep pomladni dan v krogu prijateljev in znancev.

