FOTO: 80 let od bombardiranja v Dragatušu

6.5.2024 | 09:00 | M. K.

Foto: Jani Pavlin

Dragatuš - Letos mineva 80 let od bombardiranja Dragatuša. Ob tem so v Dragatušu včeraj pripravili prireditev in se poklonili sicer enemu najtemnejših dogodkov v zgodovini občine Črnomelj. Zbrane je nagovoril župan Andrej Kavšek in med drugim poudaril, naj bo tokratna prireditev priložnost, da se s spoštovanjem ozremo v preteklost, vendar nikakor ne tudi z grenkobo, namesto tega pa naj nas povezuje spomin na ta dogodek in nas spodbudi h gradnji boljše prihodnosti za našo skupnost.

»Dragatuš danes morda res ni več enak kot pred 80. leti, vendar dediščino njegove preteklosti gotovo hranite v svojih srcih. Vsak kamen, dom, vrt nosi sled zgodovine, ki nas opominja na pogum, enotnost in vztrajnost naših prednikov. Spominjamo se jih s spo­štovanjem in sočutjem do vseh tistih, ki so trpeli in izgubili svoje domove v tem tragičnem dogodku. Njihova izkušnja je zapečatena v zgo­dovini Dragatuša kot večni opomin, kako krhko je življenje in kako pomembno je ohranjati spomin na pretekle dogodke, da se iz njih lahko učimo in gradimo boljšo prihodnost,» je še povedal župan.

Prireditev, ki jo je v sodelovanju z Občino Črnomelj organiziral ZIK Črnomelj, so s kulturnimi točkami popestrili Folklorna skupina Dragatuš, Tamburaški orkester Dobreč in učenci OŠ Dragatuš, vodil pa jo je Tadej Fink, so sporočili s črnomaljske občine.

