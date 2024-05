kronika

FOTO: Huda nesreča pri Kočevskih Poljanah; pretep pred lokalom

6.5.2024 | 13:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 13.30 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti v Kočevskih Poljanah. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovorna 39-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 70-letnega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovano potnico iz vozila 70-letnega voznika in lažje poškodovano povzročiteljico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo preiskavo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Včerajšnja nesreča pri Kočevskih Poljanah (Foto: FB PKD)

Huje poškodovan pešec

Policiste PP Sevnica so v soboto nekaj po 10. uri obvestili, da je v Sevnico avrto trčil v pešca. Ugotovili so, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz smeri Šmarčne proti Blanci. Na Trgu svobode je trčil v 89-letnega pešca, ki je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na cesto. Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prehitra v drevo

Vsoboto okoli 9.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti na območju Župence v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 43-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so oskrbeli v bolnišnici. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

S promilom alkohola trčil na AC

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Medvedjeku. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 41-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in večkrat trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Padec 13-letnega mopedista

V soboto nekaj pred 16. uro je 13-letni voznik mopeda peljal po lokalni cesti iz smeri Mokric proti Jesenicam. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je zapeljal na bankino, izgubil oblast nad mopedom in padel. Lažje poškodovanega mladoletnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Dva vinjena in brez vozniške

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo včeraj pripeljal voznik osebnega avtomobila Volkswagen touran slovenskih registrskih oznak. 35-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,44 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Včeraj okoli 17.30 so policisti na območju Gumberka zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 48-letni kršitelj, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvema promiloma po Krškem

Policisti PP Krško so sinoči okoli 19. ure zaradi nezanesljive vožnje na Cesti 4. julija ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 65-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola (skoraj dva promila), so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Dolenjem Grčevju je v noči na petek nekdo skozi vrata vlomil v prostore gostinskega lokala. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V kraju Rajec na območju Brežic je med 2. 5. in 3. 5. neznanec vlomil v poslovne prostore in izmaknil menjalni denar. Z vlomom je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Na območju Bele Cerkve in Mihovice so neznanci med 3. 5. in 4. 5. iz dveh kmetijskih objektov ukradli več piščancev. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na soboto neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost ni uspel priti, zaradi poškodbe vozila pa je lastnika oškodoval za 1.000 evrov.

Med 3. 5. in 4. 5. je na Jakčevi ulici v Novem mestu nekdo iz odklenjene kleti stanovanjskega bloka odpeljal moško gorsko kolo črno-oranžne barve, znamke Mossan.

V Mršeči vasi je v soboto okoli 19. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti.

Med 3. 5. in 5. 5. je na Vinogradniški cesti v Metliki neznanec iz odklenjenega skladiščnega prostora ukradel dve konjski ovratnici oziroma komata. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.500 evrov.

V Kostanjevici na Krki je med 30. 4. in 5. 5. nekdo vlomil v dva avtomata s pijačami in prigrizki. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 6.000 evrov škode.

Pretep pred lokalom

Policiste PP Krško so bili v noči na nedeljo obveščeni o pretepu med dvema osebama pred gostinskim lokalom na Cesti krških žrtev. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Odvzeli so prostost 23-letnemu udeležencu pretepa, ki ni upošteval opozoril in ukazov, in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in migrante

Sinoči okoli 20. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika kombija znamke Mercedes poljskih registrskih oznak. 22-letni državljan Turčije je prevažal devet sodržavljanov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 3. 5. in 6. 5. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Kapele, Mali Obrež, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 38 državljanov Bangladeša, 33 Sirije, 28 Egipta, 22 Turčije, 15 Indije, 12 Šrilanke, deset državljanov Konga, osem Pakistana, sedem Nepala, šest Afganistana, pet državljanov Iraka, pet državljanov in Alžirije, dva državljana Somalije in Sierra Leoneja, državljana Maroka in Gruzije. Na območju PP Črnomelj (Hrast pri Vinici, Preloka, Žuniči) so prijeli 32 državljanov Sirije, tri državljane Irana ter državljana Afganistana in Palestine.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 5. in 6. 5. posredovali v 196. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 565 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, tri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 21 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 43. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu in Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja listin, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

