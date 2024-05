kronika

Tatovi kar v hlevu zaklali ovna in ovce; v Kolpi našli človeško okostje

3.5.2024 | 12:00 | M. K.

V sredo popoldne so v reki Kolpi, v bližini naselja Gradac, med vejevjem na nabrežju našli zataknjeno človeško okostje, danes na Policijski upravi nekoliko podrobneje pojasnjujejo prvomajsko najdbo. Okostje so na kopno spravili gasilci. Kraj najdbe so si ogledali policisti in komisija novomeškega sektorja kriminalistične policije. O dogodku so obvestili dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki so jo danes opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Po prvih ugotovitvah je bilo okostje v vodi že nekaj mesecev, sumljivih okoliščin trenutno ni, identiteta ni znana. Kriminalistična preiskava je v teku, dodajajo na PU Novo mesto.

Tudi drugi majski praznični dan je bil pester. Na interventni številki 113 so policisti sprejeli 246 klicev, od tega je bilo 97 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Kriminaliteta

V Gržeči vasi so ponoči vlomili v hlev. Storilci so na kraju zaklali ovna in tri ovce, jih odvlekli do bližnjega travnika in odpeljali neznano kam. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

V Rodinah pa so neznanci ponoči ukradli dva jagenjčka in lastnikom povzročili za okoli dvesto evrov škode.

Sevniški policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Ardru pod Velikim Trnom. Odnesli so napravo za nočno opazovanje in lastnikom povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v Gornjem Kotu obravnavali vlom v čebelnjak – neznanci so naredili za pestro evrov škode na čebelnjaku, da so prišli v notranjost, od koder so odnesli štiri akumulatorje na sončne celice ter tako naredili še za tisoč evrov škode.

Novomeški policisti so obravnavali tatvino kardenske gredi z dvojnim zglobom v kraju Krka. Tatvina se je zgodila v zadnjem tednu dni, a so šele danes opazili, da na mulčerju manjka kardanska gred. V zadnjem tednu dni so vlomili tudi v hišo na Krašnjem vrhu. Pregledali so prostore in odnesli nekaj predmetov v vrednosti okoli tisoč petsto evrov.

Zvečer so policisti v Močvirju opravili ogled kraja tatvine bakrenega kotla. To naj bi se zgodilo čez dan, lastnika pa so oškodovali za okoli dvanajst tisoč evrov.

V Dobravi pri Škocjanu sta se nekaj pred sedmo zvečer dva moška znesla nad fontano pred gasilskim domom. Betonsko fontano z umivalnikom sta razbila in gasilcem povzročila za okoli sto evrov škode. Menda sta bila slabe volje, ker nista dobila cigaret od osebe, ki je bila tam blizu, dodajajo na PUNM. Nekaj pred tem so policisti prejeli prijavo o poškodovanem grobu, kjer so neznanci populili rože. V Drami pa so obravnavali dva moška, ki prosila za denar, cigarete in avto … ker nič od tega nista dobila, sta se nad oškodovancem znesla z dražečim sprejem. Po opisu sodeč gre zelo verjetno za ista moška iz okolice Škocjana. Primere še preiskujejo, pravijo na Policijski upravi.

Policisti iz Krškega so zvečer v Kerinovem Grmu posredovali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru, ki se je sprevrglo v kaznivo dejanje grožnje. Na dveh naslovih je prišlo do groženj med več osebami, po prvih ugotovitvah policistov, pa je bil ''močan dejavnik dogajanja'' prekomerna količina alkohola. Ena oseba je bila v dogodku lažje poškodovana (kaže na padec zaradi opitosti). Policisti bodo razčistili sume kaznivih dejanj v prihodnjih dneh, ko se bo z akterji mogoče lažje pogovoriti.

V Hrušici pri Novem mestu so neznanci v zadnjih dneh iz priročnega prostora za hrambo orodja ukradli več električnega in motornega orodja. Po prvih ocenah so lastnika oškodovali za okoli dva tisoč evrov.

Zvečer so policiste klicali v Dobruško vas, kjer so lastniki hiše ugotovili, da je bilo v hišo v zadnjih dneh vlomljeno. Policisti so opravili ogled kraja. Storilci so pregledali prostore in odnesli nekaj predmetov, s čimer so lastnikom povzročili za skupaj več kot tisoč evrov škode.

Poškodovali avtodom, nato še zagorelo

Nekaj pred polnočjo je pomoč črnomaljskih policistov potreboval poljski turist z avtodomom, ki so mu neznanci med vožnjo po glavni cesti mimo naselja Lokve razbili steklo na sopotnikovih vratih. S tem so mu povzročili nekaj strahu, saj bi lahko prišlo do prometne nesreče, kup nevšečnosti in nekaj sto evrov škode. V bližini so policisti opazili štiri mladoletnike (žal že stare znance policije), ki jih sumijo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Kmalu zatem je zagorela še avtobusna postaja v Lokvah. Požar so gasilci pogasili. Nastala škoda sicer ni bila velika, saj je postaja, kot smo poročali, že večkrat gorela, policisti pa sumijo, da so akterji dejanja isti kot v gornjem primeru.

Javni red in mir

Podnevi so obravnavali deset kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter en primer kršitve v zasebnem prostoru.

Na Poti v Gaj so novomeški policisti dopoldne reševali spor med sosedoma, ki sta se sprla zaradi lokacije postavitve komunalnih zabojnikov. V Trebnjem so ob enajstih dopoldne opozorili veselo druščino, da glasba iz zvočnikov moti okolico – glasbo so stišali. Na Otočcu so se zgodaj popoldne policisti odzvali na klice o nasilnem oziroma vsiljivem beračenju. Osebe so se pred prihodom policistov razšle.

Policisti iz Šentjerneja obravnavajo 32-letnika iz okolice Škocjana zaradi kršitev javnega reda in miru – slednji si je na kmetiji zaželel brezplačnih jagod, ker jih ni dobil, pa je bil žaljiv do lastnikov.

Ostrih besed je bila deležna tudi domačinka v Muhaberju, ki je opozorila skupino oseb, ki so brskali in razmetavali vsebino zabojnikov za smeti.

Prometna varnost

Trebanjski policisti so dopoldne obravnavali 42-letnega voznika traktorja, ki je pri prevozu gnojevke onesnažil vozišče na relaciji Puščava – Mokronog. Opozorili so ga na početje, cesto pa je počistil.

V Šmarjeških Toplicah se je v gozd kar sam odpeljal osebni avtomobil, ki ga ob parkiranju voznica ni ustrezna zavarovala. Avto je v gozdu trčil v drevo tako močno, da je ostal nevozen. Registrske tablice vozila so zasegli, voznici pa napisali plačilni nalog, ker ni primerno zavarovala vozila.

Prometni policisti so popoldne na Drnovem ustavili 46-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki so mu med divjanjem po avtocesti pred tem izmerili hitrost 186 km/h. Plačal je globo in si prislužil tri kazenske točke.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so pri mejni kontroli na vstopu v državo ugotovili, da 23-letnik voznik kombiniranega vozila hrvaških tablic, sicer državljan Sirije, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kombi so mu zasegli, njega pa privedli v postopek na okrajno sodišče v Brežice. Zaradi več prekrškov so ga oglobili za skupaj sedemsto evrov.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so včeraj obravnavali 222 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje na območju Slovenije. Pretežni del so jih prijeli na območju Posavja, 13 pa na območju Bele krajine (Preloka).

