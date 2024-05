šport

Krka zaplula v nevarne vode

5.5.2024 | 09:30 | I. V.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj v Grosuplju z 1:2 izgubili zelo pomembno tekmo v boju za obstanek.

Veselje nogometašev Krke po doseženem zadetku Ricarda Fernandeza Betriua (Foto: NK Krka)

Potem ko so domačini že v drugi minuti povedli z zadetkom Aleksa Stojakovića, so Novomeščani v 20. minuti z zadetkom Ricarda Fernandeza Betriua izenačili in jim je vse do izteka rednega dela tekme kazalo dobro, a jim na koncu ni uspelo iztržiti niti ene točke. Za zmago Grosupeljčanov je v 2. minuti sodnikovega podaljška zadel rezervist Nik Zrnec, ki je v igro stopil deset minut pred tem.

Bolje kot nogometašem Krke gre Taboru iz Sežane, ki je v primorskem obračunu osvojil točko proti tretjeuvrščeni Gorici in se Novomeščanom približal na vsega točko, medtem ko mora Ilirija 1911, ki za Krko zaostaja za dve točki, tekmo 28. kroga proti petouvrščenim Beltincem odigrati danes.

Lestvica: 1. Nafta 1903 58, 2. Primorje eMundia 53, 3. Gorica 52 ... 13. Krka 27, 14. Tabor Sežana 26, 15. Ilirija 1911 25, 16. Fužinar SIJ Ravne Systems 24.

Do konca prvenstva sta še dva kroga, Krko pa čakata tekmi doma z devetouvrščenimi Biljami in v gosteh pri osmouvrščenem velenjskem Rudarju.

