šport

Množično Po dolini reke Krke

5.5.2024 | 12:30 | I. V.

Novo mesto - Sončno in ravno prav toplo vreme je danes dopoldne pozdravilo ljubitelje vrtenja pedal iz vse Slovenije, ki so se že kdove katerič zbrali na novomeškem glavnem trgu in se podali na rekreativni kolesarski maraton Po dolini reke Krke, katerega začetki segajo v prvo polovico osemdesetih let.

Že skoraj pol stoletja novomeški kolesarski delavci pod okriljem novomeškega kolesarskega kluba, ki je v tem času že dvakrat spremenil ime, v začetku maja prirejajo kolesarski maraton Po dolini reke Krke, ki za razliko od večine podobnih prireditev ni tekmovalnega značaja, čeprav so se nekateri v preteklosti zavzemali, da bi na priljubljenem maratonu tudi tekmovali.

Uradno število udeležencev je letos 365, toliko kolesarjev je namreč plačalo štartnino, a jih je bilo precej več, saj so se, kot je tudi že tradicija, mnogi tej obveznosti izognili, po oceni organizatorjev pa je bilo tokrat takih vsaj še toliko kot tistih, ki spoštujejo delo prizadevnih prirediteljev.

Kot je v navadi, sta bila tudi tokrat udeležencem na voljo dve različici maratona, krajša skozi Prečno in Stražo do Soteske in nazaj skozi Dolenjske Toplice in Potok nazaj na Glavni trg, kjer so se tisti, ki so se odločili za daljšo različico odpeljali naprej skozi Otočec do Šentjerneja in nazaj prek Rateža do cilja na Glavnem trgu. Krajši maraton je meril 36, daljši pa 78 km.

