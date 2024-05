dolenjska

Prvi v državi med osnovnošolci so učenci OŠ Vavta vas

12.5.2024 | 09:40 | M. Ž.

Slovenske Konjice - V Slovenskih Konjicah se je včeraj popoldan zaključilo tridnevno druženje in preverjanje slovenskih šolskih ekip prve pomoči. Kot zadnji so svoje znanje pokazali osnovnošolci, kjer je med 13 ekipami iz vse Slovenije prvo mesto osvojila ekipa Osnovne šole Vavta vas, OŠ Leskovec pri Krškem je pripadlo tretje mesto, drugo pa so osvojili večkratni zmagovalci OŠ Šempeter v Savinjski dolini.

V petek so tekmovali srednješolci, kjer je drugo leto zapored slavila ekipa Srednje zdravstvene šole Ljubljana, drugo mesto je letos osvojila ekipa Gimnazije Celje – Center in tretje prva ekipa Srednje šole Zagorje.

Med visokošolskimi zavodi je pokal za prvo mesto domov odnesla tretja ekipa Medicinske fakultete Univerze Maribor, Zdravstvena fakulteta Ljubljana Univerze v Ljubljani je zasedla drugo mesto, tretjega pa prva ekipa Medicinske fakultete Univerze Maribor. Z dvema ekipama je sodelovala tudi Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, ki sta si delili četrto mesto s preostalimi sodelujočimi ekipami.

Vse ekipe so se pomenila na realistično pripravljenih scenarijih, ki so predstavljali zanimiv izziv in stik z marsičim, kar jih lahko doleti pravzaprav vsak dan

»Zmagovalci so pravzaprav vsi, prav vsi sodelujoči, ki so si v tednih in celo mesecih vzeli čas, predvsem prosti čas in se posvetili pridobivanju znanj prve pomoči, nato pa prišli do državnega preverjanja in se skozi realistične in pogosto tudi zahtevne scenarije uspešno izkazali s pridobljenim znanjem. Lahko zgolj pritrdimo besedam, da na mladih svet stoji in sodeč po zadnjih treh dneh in videnem – je svet v odličnih rokah,« so po odlično izpeljanem tridnevnem dogodku poudarili na Rdečem križu Slovenije.

