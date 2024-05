dolenjska

Pomanjkanje kadra v DSO: Brez tujcev bi oddelke že zapirali

10.5.2024 | 12:40 | L. Markelj

Novo mesto - Dom starejših občanov (DSO) Novo mesto, ki skupaj z začasnimi namestitvami in dnevnim varstvom skrbi za 375 oseb, se spoprijema s podobnimi izzivi kot večina domov v Sloveniji – s kadrovsko stisko in z vse večjimi stroški obratovanja. Najbolj pa jih žalosti, pravi direktorica doma Mateja Jerič, da bi lahko sprejeli več starostnikov, saj je prostora dovolj, nimajo pa delavcev, ki bi skrbeli za stanovalce.

Direktorica DSO Novo mesto si želi, da bi bil lahko nov prizidek čim prej polno izkoriščen. (Foto: L. M.)

»V novem prizidku, ki je v kletnih prostorih delno že zaseden, imamo prazna še tri nadstropja. Sem smo nameravali preseliti stanovalce iz večposteljnih sob, da bi jim izboljšali bivalne razmere, saj so tu le eno- in dvoposteljne sobe, a je to težko, ker si mnogi starejši ne želijo sprememb, čeprav bi bili na boljšem. Težavo predstavljajo tudi višje cene. Po drugi strani pa tudi nimamo kadra, saj z zdajšnjo ekipo komaj pokrivamo obstoječe kapacitete,« pripoveduje direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič.

V novem prizidku tri nadstropja prazna, seznam čakajočih pa dolg, tudi za pomoč na domu – Med novimi zaposlenimi že polovica tujcev – Dnevni center še ni povsem zaživel, začasne namestitve pa so ves čas polne – Največ čakajočih je dementnih

