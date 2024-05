kultura

Da me je strah? na odrskih deskah

20.5.2024 | 08:00 | I. V.

Novo mesto - V ponedeljek, 20. maja, bo v Kulturnem centru Janeza Trdine v okviru Grumovega abonmaja predstava Prešernovega gledališča Kranj Da me je strah? Predstava je narejena po istoimenskem romanu pokojne pisateljice, pesnice, novinarke in humanitarke Maruše Krese, ki je pred dvanajstimi leti izšel pri novomeški založbi Goga, ko je bila avtorica že zelo bolna.

Maruša Krese (Foto: Rasto Božič/arhiv DL)

Roman je dobil nagrado kritiško sito in je prišel v najožji izbor tudi za nagrado kresnik. Marušina zgodba se začne v novomeški gimnaziji, od koder skupina dijakinj dobesedno od pouka, namesto domov, odkoraka k partizanom. Med njimi je tudi njena mati, ki se v partizanih zbliža s Francem Kresetom - Čobanom iz Bogneče vasi, Marušinim očetom. Maruša vojno opisuje skozi občutke mame in očeta, narodnega heroja, a ne ideološko obremenjeno, ampak globoko čustveno in človeško. Ob prebiranju njune zgodbe, ki se konča v sodobnem času, človek veliko lažje razume težki vojni in povojni čas in vse, kar se je tedaj s slovenskim narodom tragičnega dogajalo.

