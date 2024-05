kultura

FOTO: Ivanka Mestnik praznuje 90 let

10.5.2024

Ivanki Mestnik so čestitali tudi učenci dolenjskih šol.

Drašča vas - Pisateljica Ivanka Mestnik danes praznuje 90. rojstni dan. Dopoldan se je v njeni rojstni Drašči vasi, kjer je v Hiši kulture in nature urejena Ivankina spominska soba, udeležila kulturne prireditve, ki so jo v sklopu projekta Krka, zelena žila do srca, ob pomoči mentorjev in mentoric oblikovali učenci podružnične šole Šmihel pri Žužemberku ter osnovnih šol Zagradec, Drska, Center in Dolenjske Toplice. S prireditvijo so tudi počastili njen visok jubilej.

»Ivanka Mestnik s svojimi deli odpira vrata v svet čustev, misli in izkušenj, ki se prelivajo skozi strani njenih knjig. Njeno pero ni le orodje za pisanje, temveč most med preteklostjo in sedanjostjo, med različnimi generacijami in med ljudmi različnih izkušenj,« je uvodoma povedala Karmen Sepaher iz Osnovne šole Dolenjske Toplice, ki je povezovala bogat in pester program. Učenci so pokazali svojo ustvarjalnost, zaigrali pa so tudi dramske prizore iz nekaterih Ivankinih del.

To je bilo že peto srečanje v sklopu omenjenega projekta. »Že lani smo se dogovorili, da bo letošnje namenjeno izključno Ivanki Mestnik. Njena zasluga je, da so se dogodki tukaj začeli dogajati. Ob njeni knjigi Krka, zelena žila do srca je bila dana pobuda, da bi se ljudje, ki živijo ob reki Krki, vsaj enkrat letno družili in si izmenjali izkušnje. Žal je potem to ostalo samo na šolskem nivoju. Učiteljice smo resno poprijele za to, kajti zdi se nam idealna priložnost, da se otroci dolenjskih šol srečujejo z vrstniki. Nastopajoči se razveselijo drug drugega. Radi poustvarjajo Ivankine zgodbe, nekatere pa so samo izhodišče za lastno ustvarjanje,« je povedala koordinatorica projekta Nevenka Kulovec, ki je ob tem dodala, da se zahvaljuje Slavki Vidic iz Hiše kulture in nature, da jih vsa ta leta tako lepo gostijo na njihovem dvorišču.

Ivanka Mestnik je dejala, da se zelo rada vrača v rojstni kraj. Izredno vesela je, da njena misel še živi. »Naj vas Krka, zelena žila do srca, vodi do ljudi in v dotikih z naravo do lastnega srca,« je zapisala ob vabilu na ta kulturni dogodek. Slavljenki je med drugim čestital tudi žužemberški župan Jože Papež, ob tem pa izrazil upanje, da se naslednje leto znova srečata v Drašči vasi.

Napisala je več kot 20 del tako za otroke kot odrasle. Zanje je velikokrat črpala zgodbe iz njenega rojstnega kraja. »Draščo vas in vse prebivalce imam globoko v srcu, tudi ko sem drugod po svetu. Za vsakim, ki je odšel, mi je hudo. Vse sem dobila tukaj. To je bil mikrokozmos. Od tukaj je izhajalo vse. Otroštvo je kot vodnjak, h kateremu hodimo kar naprej piti, kadar smo žejni,« je Mestnik dejala pred leti.

Zaradi bolezni ne piše več. Nevenka Kulovec izpostavlja, da je njena misel še vedno jasna in močna. »Želim ji, da bi tudi v prihodnje imela tako bistro glavo, kajti z njo je zelo lepo klepetati,« je še dodala.

