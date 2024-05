gospodarstvo

Tri desetletja podjetja in desetletje lakirnice

11.5.2024 | 07:00 | Besedilo in fotografije: Dragana Stanković

Krško - V Krškem podjetju SOP International so včeraj obeležili dva jubileja - 30 let delovanja podjetja in 10 let delovanja njihove lakirnice.

V krškem podjetju SOP International s 30 zaposlenimi razvijajo in proizvajajo visokotehnološko opremo za področje lakirništva.

Ob tem so namenu uradno predali tudi nov proizvodno-poslovni objekt velikosti 5200 kvadratnih metrov, ki so ga sicer zgradili že lani in je namenjen predvsem predmontaži velikih linij za barvanje. Nova pridobitev omogoča podjetju, da lahko sprejme tudi zahtevnejša naročila večjih kupcev, v njej lahko izdelajo tudi do 100 metrov dolgo in 40 metrov široko linijo.

Kot je povedala direktorica SOP-ove lakirnice Katarina Kortnik, so v podjetju pred desetimi leti postavili lastno prašno lakirnico za barvanje kovinskih izdelkov, predvsem z namenom, da bo to predstavitveni center za stranke, kupce lakirnic. Kasneje pa je vzniknila ideja, da bi tudi izvajali storitve prašnega barvanja za podjetja iz okolice. »Danes smo ponosni, da po desetih letih obratujemo vsak dan v dveh izmenah in da imamo več kot sto strank,« je dejala Kortnikova.

Med njihovimi največjimi strankami so IHS iz Krškega, Tajfun Liv iz Postojne, Tajfun s Planine, podjetje InoxVrbovšek iz Laškega in Yaskawa iz Kočevja. Lakirnica je namenjena predvsem razvoju, testiranjem in storitvam barvanja za okoliška podjetja.

Od idejne zasnove do izdelave

V SOP INternational proizvajajo barvalne linije v celoti, od idejne zasnove do projektiranja, konstruiranja in same izdelave. »V novem objektu celotno linijo, ko jo izdelamo, najprej predmontiramo, jo predstavimo končnemu kupcu in preverimo delovanje vseh njenih funkcij, nato pa jo spet razstavimo in pošljemo kupcu,« pojasnjuje direktor podjetja SOP International Benjamin Hlebec.

Družinsko podjetje SOP, ustanovljeno leta 1994, je najprej delovalo v prostorih današnje krške Qlandije, nato pa se je leta 2008 preselilo na sedanjo lokacijo v Vrbini. Leta 2014 se je hali za predmontažo linij pridružila linija za lakiranje, v kateri izvajajo barvanje za zunanje naročnike, lanska izgradnje nove hale, vredne 4,5 milijona evrov, pa pomeni nadgradnjo objekta za predmontažo velikih linij. Vsaka linija, ki jo izdelajo v podjetju, je prilagojena natančnim zahtevam posameznega kupca glede na njihov proizvodni program. Kot dodaja Hlebec, so vse linije dizajnirane tako, da so okolju prijazne, imajo nizko porabo energije in so prijazne do uporabnika.

Katarina Kortnik, direktorica SOP-ove lakirnice, in Benjamin Hlebec, direktor SOP International

Med tridesetimi zaposlenimi v podjetju je večina inženirjev na področju projektiranja in konstruiranja. Kot dodaja Hlebec, delujejo po sistemu vitkega podjetja, kar pomeni, da z močno zunanjo mrežo partnerjev obvladujejo tudi najzahtevnejše projekte. Vpeljan imajo tudi sistem štipendiranja, s čimer si želijo vnaprej zagotoviti potreben tehnični kader.

Pridobili evropski denar



Podjetje, ki je lani ustvarilo 11,2 milijona evrov prometa, je bilo v lanskem letu uspešno tudi na razpisu za evropska sredstva, na katerem je pridobilo 300.000 evrov za dveletni projekt trajnostnega razlakiranja kovinskih komponent s pomočjo kemične tehnologije. »Gre za inovativen proces, ki je nujen pri vseh večjih lakirnih linijah, ki jih uporabljajo naši kupci in bo omogočal okolju prijazno, ekološko in trajnostno razlakiranje,« je dejal Hlebec.

V petek so v SOP International slavnostno obeležili trideset let delovanja podjetja in deset let lakirnice ter namenu uradno predali novo halo za predmontažo velikih lakirnih linij.

Korenine podjetja sicer segajo v leto 1958, ko je bilo ustanovljeno Komunalno podjetje Videm-Krško, ki je izvajalo različne storitve na področju predelave kovin, elektrodejavnosti, steklarstva, kleparstva. Leta 1964 je podjetje izdelalo prvo lakirno linijo za tovarno traktorjev v Egiptu. V prvem desetletju se je podjetje preimenovalo v Splošno obrtno podjetje Videm-Krško, leta 1968 pa v SOP Krško, Specializirano podjetje za industrijsko opremo. V 80. letih se je SOP razvil v pomembnega proizvajalca industrijske opreme s preko 500 postavljenimi lakirnicami na območju nekdanje Jugoslavije in v tujini. Leta 1994 je bilo ustanovljeno podjetje SOP International, ki je nadaljevalo proizvodni program podjetja SOP Krško na področju proizvodnje opreme za površinsko zaščito kovin, lesa in plastike.

‹ nazaj