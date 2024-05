posavje

Desetletja čakanja na obnovo

12.5.2024 | 18:05 | D. Stanković

Zdole - Več kot dvajset let že krajani Zdol in okoliških vasi opozarjajo na uničeno, preozko in ponekod zelo nevarno državno cesto med Krškim in Zdolami. Obljub je bilo že nešteto, prav toliko tudi krpanja posameznih lukenj in razpok, toda do celovite obnove do zdaj še ni prišlo, in to kljub že izdelanim projektom. Občina je sproti sanirala, kar je lahko, večjih posegov pa se na državni cesti niti ne sme lotiti.

Cesta Krško–Zdole se je na več mestih nevarno udrla. (Foto: D. S.)

Cesta Krško–Zdole, ki vodi proti Zgornji Pohanci, je od leta 1997 državna. »Če bi bila cesta občinska, bi bila gotovo že zdavnaj obnovljena. Pa tudi, če bi bila pred desetletji narejena, kot je treba, danes ne bi bila v tako katastrofalnem stanju,« je prepričan predsednik Krajevne skupnosti (KS) Zdole Dušan Černelič, ki ga odnos države močno jezi. »Tako dolgo se že borimo, da bi uredili to cesto, pa nas zmeraj nekaj 'preseneti', enkrat država, potem višja sila pa spet država. To je sramota,« pravi.

Cesta Krško–Zdole je nevarna, razpokana, poseda se, odnašajo jo plazovi – Krajani že več kot 20 let opozarjajo na katastrofalno in nevarno stanje – Lanska povodenj izvedbo spet zamaknila – V 2025 zagotovljenih pet milijonov evrov

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj