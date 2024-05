družabno

Darja opravila z odliko

12.5.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Luka Rifelj

Šahovska velemojstrica belokranjskih korenin Darja Kapš je bila v vlogi direktorice na nedavnem prvem Ljubljana Chess Festivalu v standardnem šahu, tekmovanju, ki je štelo tudi za letošnje državno prvenstvo članic in članov, seniork in seniorjev ter mladink in mladincev do 20 let. Nova članska šahovska prvaka sta postala Teja Vidic in najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj. Sodelovalo je 119 šahistov iz 14 držav, med njimi pa je bilo tudi sedem velemojstrov.

Darja (na fotografiji levo) je bila prvič tudi sodnica na tako prestižnem turnirju in to v družbi najboljše sodnice na svetu IA Ane Srebrnič (desno). Turnir si je ogledalo kar nekaj izjemno zanimivih gostov. Med njimi je bil tudi Miha Debevec, odličen slovenski harmonikaš in večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših svetovnih tekmovanj v igranju na diatonično harmoniko, sicer pa tudi univerzitetni diplomirani kulturolog in velik ljubitelj šaha.

Organizacija šahovskega festivala je bila na izjemno visokem nivoju, Darja pa je za enega največjih letošnjih šahovskih dogodkov pri nas prejela številne čestitke. Največji te dni poteka v Čateških Toplicah, kjer se najboljši seniorji in seniorke merijo na Evropskem ekipnem šahovskem prvenstvu.

