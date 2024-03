Rokometaši navdihnili odbojkarje Krke, ki so proti ACH Volleyu izsilili tretjo tekmo

22.3.2024 | 09:00

Veselje Novomeščanov po zmagi nad ACH Volleyem

Zlatko Pulko se poslavlja od odbojkarskih igrišč.

Miha Bregar je bil sinoči nezaustavljiv.

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof je padel še en državni prvak. Potem ko so rokometaši Krke v sredo v četrtfinalu pokala Slovenije premagali Celje Pivovarno Laško, je včeraj podoben podvig uspel še odbojkarjem, ki so s 3:1 šokirali favorizirani ACH Volley in izid v zmagah izenačili na 1:1. O potniku v polfinale bo tako odločala tretja tekma v sredo v Ljubljani.

Novomeščani so prvi obračun proti ACH Volleyu gladko izgubili z 0:3. Neobremenjeni, saj so vedeli, da nimajo kaj izgubiti, so sinoči pokazali povsem drug obraz. Z odlično igro tako v obrambi kot tudi v napadu so presenetili Ljubljančane, ki pa so v Novo mesto sicer pripotovali brez dveh ključnih igralcev, manjkala sta sprejemalec Jan Pokeršnik in libero Jani Kovačič. A vseeno je takšen razplet na koncu veliko presenečenje.

Krka je bila od prve minute povsem enakovreden nasprotnik in tudi v napeti končnici prvega niza je igrala zbrano. Korektor Miha Bregar je z uspešnim napadom domače popeljal v vodstvo s 25:24, zadnjo točko pa so Dolenjci osvojili z dobro postavljenim blokom, s katerim so zaustavili Alena Šketa.

Tudi v drugem nizu sta bili ekipi zelo izenačeni. Krkaši so sicer kmalu ostali brez podajalca Primoža Mejala, ki je odšepal z igrišča, pri tem pa se je držal za koleno, ki ga je nato ves čas hladil. Pogumno ga je zamenjal Nejc Kožar. Dolenjci so imeli dve zaključni žogi, da bi povedli z 2:0, vendar so zaradi lastnik napak izgubili drugi niz z 26:28.

Zlatko Pulko se poslavlja od odbojke

Sledila je krajša slovesnost, saj se z odbojkarskih igrišč poslavlja 38-letni Zlatko Pulko, ki je v Novem mestu pustil neizbrisan pečat. Klub se mu je za vse sezone, ki jih je preživel v zeleno-belem dresu, zahvalil in mu ob tej priložnosti podelil tudi spominsko sliko. Zlatka so ob tem premagala čustva. Na svojo bogato kariero, nekaj let je igral tudi v tujini, je lahko izjemno ponosen. Predvsem pa pri njem izstopa njegova ljubezen do odbojke, ki jo je začel igrati, ko je bil star 8 let. Vedno nasmejani Zlatko nikoli ni iskal bližnjic, zavedal se je, da je za uspeh potrebno trdo delati. S svojim odnosom do tega športa je lahko vzor vsem mladim. Na zaključek kariere pa bo moral počakati vsaj še eno tekmo.

ACH Volley v tretje nizu povsem nemočen

Začetek tretjega niza je bil v znamenju Ljubljančanov, ki so povedli s 4:1. Krka se ni predala, s serijo štirih zaporednih točk je prešla v vodstvo z 9:7, prednost pa nato samo še povečevala. ACH Volley je bil povsem nemočen, trener gostov Radovan Gačič je poskušal z menjavami spremeniti potek srečanja, vendar to ni obrodilo sadov. Novomeščani so niz dobili s 25:19.

Krka v zaključku znova boljša

Razpoloženi domači odbojkarji, ki so kar »leteli po igrišču«, saj jim je uspevalo vse, so imeli tudi v zadnjem nizu pobudo. ACH Volley je zaostajal že s 6:11, vendar se je nato vrnil v igro in celo povedel s 16:15. A tako kot v prvem nizu je bila Krka v zaključku znova boljša in zmagala s 25:22.

Pri domačih sta največ točk dosegla korektor Miha Bregar, ki jih je prispeval 26 točk, dve manj pa je dal sprejemalec Martin Kosmina.

Sportklub prva odbojkarska liga - četrtfinale, druga tekma

Krka : ACH Volley Ljubljana 3:1 (24, -26, 19, 22)

Krka: Jarvis 1, Medved, Erpič G. 3, Kocjančič, Kosmina 24, Bregar 26, Verdinek, Kožar 4, Pulko, Erpič U., Lindič 7, Rojnik 10, Mejal 1, Laknar.

ACH Volley: Marković, Kržič 1, Šket 10, Najdič 3, Šen 11, Marovt 4, Koncilja 4, Gjorgiev 14, Sešek, Videčnik 8, Song.

Besedilo in fotografije: R. N.

