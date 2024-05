ŠD SU končal v polfinalu

šport

13.5.2024

Maribor - Branilec naslova, Maribor, je v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva, tokrat doma, novomeški ŠD SU premagal s 4:2 in se drugič zaporedoma uvrstil v finale. V prvi tekmi v Novem mestu je bilo 4:3 za Mariborčane, ki pa bodo morali na svojega nasprotnika v finalu še počakati. Savinja I je bila namreč po porazu v sredo v Murski Soboti z 0:4, v Lučah s 4:1 boljša od ekipe Mura Sobota I. Odločilna tretja tekma bo v sredo, 15. maja, v Murski Soboti.

Foto: arhiv; FB ŠD SU

V sredo je v Novem mestu o zmagovalcu prve polfinalne tekme odločal sedmi dvoboj med Juretom Slatinškom in Tomažem Roudijem, ki ga je s 3:0 dobil Mariborčan. Tokrat so Mariborčani do zmage prišle že v šestem dvoboju, v katerem je bil Gregor Komac boljši od Jureta Slatinška, vsi štirje nizi pa so se končali na razliko. Domači igralci so povedli že s 3:0, saj sta bila Komac in Roudi še enkrat boljša od Uroša Slatinška in Jožka Omerzela, tudi tokrat s 3:2, nato pa je Matevž Črepnjak prav tako s 3:2 ugnal Jureta Slatinška. Po zmagi Roudija nad Omerzelom je bila mariborska ekipa že na pragu uvrstitve v finale končnice, toda Uroš Slatinšek je bil s 3:0 boljši od Komaca, upanje za preobrat pa je po zmagi s 3:2 nad Črepnjakom gostom vlil Omerzel. Toda kot smo že omenili, je Komac postavil končni izid. Uroš Slatinšek je po koncu tekme dobil priznanje za najboljšega posameznika v rednem delu 1. SNTL za moške. Že četrtič zaporedoma.

Drugi polfinalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške

Savinja I – Mura Sobota I 4:1

Brin Vovk Petrovski, Miha Podobnik – Mitja Horvat, Bojan Ropoša 3:1 (8, 10, -11, 9), Brin Vovk Petrovski – Gregor Zafoštnik 3:1 (11, 7, -9, 5), Domen Hohnjec – Mitja Horvat 1:3 (6, -41:3 (6, -4, -7, -7), Miha Podobnik – Bojan Ropoša 3:1 (6, -10, 7, 5), Brin Vovk Petrovski – Mitja Horvat 3:2 (-5, 7, -7, 10, 14).

Maribor – ŠD SU 4:2

Gregor Komac, Tomaž Roudi – Uroš Slatinšek, Jožko Omerzel 3:2 (8, -5, -8, 4, 8), Matevž Črepnjak – Jure Slatinšek 3:2 (-6, 8, 8, -8, 10), Tomaž Roudi – Jožko Omerzel 3:0 (8, 9, 9), Gregor Komac – Uroš Slatinšek 0:3 (-7, -5, -2), Matevž Črepnjak – Jožko Omerzel 2:3 (9, -7, 9, -6, -9), Gregor Komac – Jure Slatinšek 3:1 (9, 9, -10, 9).

