ŠD SU v polfinalu končnice - v prvo ni šlo

9.5.2024 | 08:30 | M. Š.

Foto: FB ŠD SU

V 1. SNTL za moške sta bili včeraj na sporedu obe prvi polfinalni tekmi končnice, pred sobotnima drugima tekmama pa sta v boljšem položaju Mura Sobota I in Maribor. Sobočani so doma s 4:0 premagali Savinjo I, Mariborčani pa v Novem mestu domači ŠD SU. Drugi tekmi bosta na sporedu v soboto, 11. maja, morebitni tretji pa prihodnjo sredo, 15. maja.

Tekma v Novem mestu

V Novem mestu izenačeno

Izenačen in napet je bil polfinalni obračun med lanskima finalistoma državnega prvenstva, novomeškim ŠD SU-jem in Mariborom. Po koncu tekme so bili bolj zadovoljni branilci naslova, ki so do zmage prišli v zadnjem, sedmem dvoboju, v katerem je Tomaž Roudi s 3:0 premagal Jureta Slatinška.

V izenačeni tekmi bi bil izid kaj lahko tudi drugačen, kot je pred tekmo napovedal Gregor Komac, igralec Maribora, pa je bila ena od odločilnih tekem v dvojicah. Komac je skupaj s Tomažem Roudijem s 3:2 premagal Uroša Slatinška in Jožka Omerzela. V nadaljevanju tekme je Uroš Slatinšek prišel do dveh posamičnih zmag, eno je za Novomeščane prispeval še Jožko Omerzel, v gostujoči ekipi pa je bil njihov junak Roudi, ki je ob zmagi v dvojicah in proti Juretu Slatinšku s 3:2 premagal še Jožka Omerzela. Do pomembne zmage proti Juretu Slatinšku je prišel tudi Komac.

Mura Sobota I – Savinja I 4:0

Mitja Horvat, Bojan Ropoša – Brin Vovk Petrovski, Miha Podobnik 3:0 (4, 9, 10), Mitja Horvat – Brin Vovk Petrovski 3:0 (6, 5, 6), Gregor Slatinšek – Domen Hohnjec 3:0 (11, 8, 8), Bojan Ropoša – Miha Podobnik 3:0 (7, 7, 10).

ŠD SU – Maribor 3:4

Uroš Slatinšek, Jožko Omerzel – Gregor Komac, Tomaž Roudi 2:3 (9, -5, -3, 10, -7), Jure Slatinšek – Matevž Črepnjak 3:1 (7, -8, 3, 5), Jure Slatinšek Gregor Komac 1:3 (9, -6, -6, -9), Jožko Omerzel – Tomaž Roudi 2:3 (10, -8, -5, 9, -10), Uroš Slatinšek - Gregor Komac 3:0 (11, 4, 8), Jožko Omerzel – Matevž Črepnjak 3:2 (-10, -8, 8, 10, 7), Jure Slatinšek – Tomaž Roudi 0:3 (-6, -6, -8).

