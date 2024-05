Pancar v Galiciji do 14. mesta

Gajser je prvo vožnjo, za katero si je v sobotnih kvalifikacijah priboril drugo izhodišče za Pradom, slabo začel. Po ne najboljšem startu je naredil še napako, v drugem krogu zapeljal s steze in se vrnil šele kot 12. Do konca se je moral tako prebijati naprej, vendar višje kot do šestega mesta ni več mogel. Pancar se je sprva gibal okrog 20. mesta, proti koncu pa nekaj mest pridobil in prvo vožnjo končal na 14.

V ospredju je domačin Prado zmagal pred Francozom Romainom Febvrom, tretji je bil Nizozemec Calvin Vlaanderen.

Druga vožnja se je začela s tehničnim zapletom, saj se na dveh startnih mestih, tudi pred Pradom, niso odprla startna vratca, zato so vožnjo prekinili. Po 15 minutah je sledil nov start, po katerem je favorit Prado hitro prišel do prvega mesta. Gajser je začel na šestem mestu, a se je nato prebil že tik za Prada, ko je prehitel Vlaanderna. V rokah je imel drugo mesto in s tem tudi dovolj točk, da bi še ohranil rdečo številko najboljšega v seštevku sezone.

Vendar ga je nekaj krogov pred ciljem prehitel Nizozemec Jeffrey Herlings, tako da se je moral zadovoljiti s tretjim, to pa je pomenilo tudi, da ga je zmagovalec dirke s polnim izkupičkom prehitel v SP.

V seštevku obeh voženj je Gajser končal na četrtem mestu s 35 točkami, pred njim so bili Prado (50), Herlings (40) in Febvre (40).

Pancar je drugo vožnjo končal na 17. mestu, skupno na dirki pa je bil 14. in dobil 11 novih točk.

"Slabe volje sem zaradi načina, kako se je razpletla druga vožnja, pa tudi zaradi celotnega konca tedna. Čutil sem, da dirkam precej bolje, kot pa so potem kazali časi. V drugi vožnji sem bil res hiter, postavil sem najboljši čas kroga in skoraj ujel vodilnega," je po dirki za spletno stran svoje ekipe Honda dejal Gajser in dodal: "Žal mi je potem odneslo sprednje kolo v ključnem trenutku in nisem več mogel zadržati mesta. A do konca je še dolga pot, sem v dobrem položaju in prihajajo dirkališča, ki so mi všeč."

V seštevku sezone je Gajser tako izgubil vodstvo, Prado ima 298 točk, a je slovenski dirkač tik za njim (296). Pancar je pri 65 točkah in se je povzpel na 15. mesto.

Na dirki v Galiciji je prvič v sezoni nastopil tudi Jaka Peklaj v razredu MX2; ostal je brez točk na 32. mestu, potem ko je bil v prvi vožnji 32., v drugi pa mesto boljši. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen.

Naslednja dirka bo na vrsti že naslednji teden v francoskem St. Jean d'Angelyju.

* Izidi:

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Lucas Coenen (Bel) 43, 2. Andrea Adamo (Ita) 43, 3. Liam Everts (Bel) 42 ... 32. Jaka Peklaj (Slo) 0

- skupno SP (6): 1. Kay de Wolf (Niz) 292, 2. Simon Längenfelder (Nem) 248, 3. Liam Everts (Bel) 230

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Calvin Vlaanderen (Niz) ... 6. Tim Gajser (Slo), 14. Jan Pancar (Slo)

- 2. vožnja:. 1. Jorge Prado (Špa), 2. Jeffrey Herlings (Niz), 3. Tim Gajser (Slo) ... 17. Jan Pancar (Slo)

- skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 50, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 40, 3. Romain Febvre (Fra) 40, 4. Tim Gajser (Slo) 35 ... 14. Jan Pancar (Slo) 11

- Skupno SP (6): 1. Jorge Prado (Špa) 298, 2. Tim Gajser (Slo) 296, 3. Romain Febvre (Fra) 267 ... 15. Jan Pancar (Slo) 65

