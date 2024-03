FOTO: Veselje v Marofu - Krka premagala Celje in se uvrstila v polfinale pokala

21.3.2024 | 09:00

Tilen Kukman ( z žogo) prebija obrambo Celja.

Veljko Stanojević je dosegel 6 zadetkov.

Domači rokometaši so imeli bučno podporo s tribun.

Trener Mirko Skoko tudi letos odlično vodi Novomeščane.

Novo mesto - Rokometaši Krke še naprej navdušujejo v tej sezoni. Včeraj so v četrtfinalu pokala Slovenije pred domačimi gledalci z 31:26 premagali Celje Pivovarno Laško in se tako veselili uvrstitve na zaključni turnir, ki bo 5. in 6. aprila v Trebnjem.

To je bil večer Novomeščanov, ki so od prve minute naprej igrali zbrano v obrambi, razpoloženi pa so bili tudi v napadu. Hitro so si nabrali dva zadetka prednosti, ob koncu polčasa pa so še nekoliko stopili na plin. Po prvih tridesetih minutah je bilo na semaforju 16:13 za Krko.

Domači so tudi v nadaljevanju dobro pazili, da se ni razigral organizator celjske igre Mitja Janc, kar jim je uspelo, saj ni dosegel niti enega zadetka. Močno so zgostili obrambo na sredini, kar pa je pomenilo, da so imeli krilni igralci nekoliko več prostora. Gostje so to izkoristili, na desnem krilu se je razigral Luka Perić, ki je v drugem polčasu dosegel kar devet od svojih desetih zadetkov. 15. minut pred koncem je zadel za izenačenje na 21:21.

Krka je odgovorila z dvema goloma, v ključnih trenutkih pa se je izkazal tudi vratar Jure Blaževič, ki je s fantastičnimi obrambami preprečil Celjanom, da bi se približali. Ko je Krka tri minute pred koncem povedla z 28:24, je bilo bolj ali manj jasno, da bodo Celjani prvič v zgodovini kluba ostali brez nastopa na zaključnem turnirju pokala Slovenije.

»Igrali smo res zbrano, glave smo imeli hladne celo tekme, srce pa je bilo vroče. Vedeli smo, kaj hočemo, to se je videlo tudi na igrišču. Držali smo se načrta, bili smo mirni v ključnih trenutkih, nismo delali panike. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Na začetku drugega polčasa smo nekoliko popustili, manjkala je kakšna obramba vratarja, a smo nato znova pokazali pravi obraz. Žal mi je samo, da se je proti koncu prvega polčasa stopalo poškodoval Jernej Avsec, ki mu posvečam to zmago,« je po tekmi povedal trener Krke Mirko Skoko.

Zmaga na Celjani je za njegove varovance odlična popotnica pred jutrišnjim odhodom v Grčijo, kjer jih v soboto čaka nastop v četrtfinalu evropskega pokala z Olympiakosom.

Pokal Slovenije, četrtfinale

Krka : Celje Pivovarna Laško 31:26 (16:13)

Krka: Rauh, Bradeško, Avsec, Majstorović 2, L.Rašo 4, Vukić 2, Stanojević 6, D.Rašo 5, Zajc 2, Nikolić 4, Brajer, Lavrič, Kukman 2, Matko 2, Blaževič (16 obr.), Horvat 2.

Celje Pivovarna Laško: Perić 10, Marguč 2, Mazej 2, Cokan 2, Čirović 2, Antonijević 1, Marić 1, Janc, Miličević 3, Korže Lesjak, Zaponšek, Malovič, Žabič 1, Mlakar 1, Rakita 1, Gaberšek.

Na zaključnem turnirju pokala bodo poleg Novomeščanov igrali še Trebanjci, Koprčani in Slovenjgradčani.

Besedilo in fotografije: R. N.

