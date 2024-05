šport

Kovačič poskrbel za veselje novomeških nogometašev

11.5.2024 | 08:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so dobili zelo pomembno tekmo v boju za obstanek v 2. SNL. Na domačem igrišču so z 1:0 premagali Vitanest Bilje, edini zadetek na tekmi je v 54. minuti dosegel Tilen Kovačič. Veliko zaslug, da so na Portovalu ostale vse tri točke, pa ima tudi novomeški vratar Luka Čadež, ki se je v zaključku izkazal z obrambami.

Nogometaši Krke so z 1:0 premagali Vitanest Bilje in tako vknjižili zelo pomembno zmago v boju za obstanek.

Krkaši so bili od prve minute odločeni, da dobijo zadnjo domačo tekmo sezone. Trener Adnan Zildžović je začel s kar tremi nogometaši v konici napada. Domači so hitro prevzeli pobudo na igrišči, a do prve priložnosti so prišli gostje, ki so v 21. minuti preverili pripravljenost Čadeža. Ta je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Tri minute zatem je bilo vroče na drugi strani igrišča. Marki Gliha je prodrl po levi strani, na robu kazenskega prostora pa ga je pohodil eden od obrambnih igralcev Bilj. Gliha je padel in se zvijal od bolečin, sodnikova piščalka pa je ostala nema.

Tilen Kovačič (z žogo), ki je vstopil na začetku drugega polčasa, je zadel v 54. minuti.

Med polčasoma se je Zildžović odločil, da Domna Žura v konici napada zamenja s Tilnom Kovačičem, ki se mu je za zaupanje oddolžil v 54. minuti. Po levi strani je napadal obrambo gostov, nato pa s kakšnih 20 metrov sprožil ter zadel gol za veselje Krke. Kovačič je precej poživil igro domačih, sredi drugega polčasa je domiselno podal do Ricarda Fernandeza Betriuja, ki je s konico čevlja odbil žogo, vendar le do gostujočega vratarja. Nogometaši Bilje so v zadnjih minutah pričakovano zelo pritisnili na vrata Novomeščanov. Domačim gledalcem je v 80. minuti zastal dih, ko so gostje izvajali kot z leve strani, z obrambo pa se je izkazal Čadež, ki bil v zadnjih minutah še nekajkrat na preizkušnji.

»Zelo dobro smo se pripravili na to tekmo. A ne glede na to se nam je v prvem polčasu poznalo, da smo zaradi pomembnosti tekme igrali nekoliko v krču. Drugi polčas smo šli na vse ali nič in popolnoma zasluženo zmagali. Več smo imeli od igre. Nasprotnik je bil sicer zelo nevaren, Bilje je znano, da zelo dobro igrajo v gosteh. Ta zmaga je velika, upam, da nam bodo šli tudi drugi rezultati na roko,« je po tekmi dejal Adnan Zildžović. Krka v zadnjem krog gostuje pri velenjskem Rudarju.

2. SNL, 29. krog:

Krka : Vitanes Bilje 1:0 (0:0)

- danes:

Fužinar Sij Ravne Systems : Tabor Sežana

Kety Emmi&Impol Bistrica : Brinje Grosuplje

Jadran Dekani : Nafta 1903

- nedelja:

Ilirija 1911 : Tolmin

Primorje eMundia : Triglav

Dravinja : Rudar Velenje

Gorica : Beltinci Klima Tratnjek

Lestvica:

1. Nafta 1903 28 18 4 6 55:27 58

2. Primorje eMundia 28 16 8 4 45:25 56

3. Gorica 28 15 7 6 50:25 52

4. Brinje Grosuplje 28 15 6 7 50:30 51

5. Beltinci Klima Tratnjek 28 15 5 8 40:21 50

6. Triglav Kranj 28 14 6 8 43:29 48

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 28 12 5 11 41:42 41

8. Rudar Velenje 28 10 6 12 33:44 36

9. TKK Tolmin 28 8 8 12 33:44 32

10. Vitanest Bilje 29 8 7 14 41:51 31

11. Jadran Dekani 28 7 9 12 30:36 30

12. Krka 29 8 6 15 35:49 30

13. Dravinja 28 8 6 14 27:42 30

14. Ilirija 1911 28 7 7 14 29:42 28

15. Tabor Sežana 28 6 8 14 36:58 26

16. Fužinar Ravne 28 6 6 16 30:53 24

