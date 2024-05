posavje

Letalstvo slovenske vojske se je preoblikovalo v brigado

9.5.2024 | 14:40 | STA; M. K.

Foto: Ministrstvo za obrambo

Cerklje ob Krki - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes potekala slovesnost ob ustanovitvi 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter 9. bataljona zračne obrambe. Obrambni minister Marjan Šarec je v nagovoru poudaril nujnost nadaljnjega razvoja Slovenske vojske.

Brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe je nastala s preoblikovanjem 15. polka vojaškega letalstva ter vzpostavitvijo in vključitvijo 9. bataljona zračne obrambe v njeno strukturo.

Kot je na slovesnosti ob tem dogodku dejal Šarec, danes obeležujemo dan Evrope in konec druge svetovne vojne na evropskih tleh, s čemer se spominjamo vseh, ki so dali življenja za to, da lahko živimo v svobodnem svetu. Pa vendar se po njegovih besedah vedno najde kdo, ki mu za to ni mar. "Zato je pomembno, da se vsaka država zaveda, da je sama odgovorna za svojo obrambo," je dejal.

Slovenska vojska je po njegovih besedah trenutno v fazi modernizacije, kar "pomeni modernizacijo opreme, pristopa za pridobivanje kadra, predvsem pa modernizacijo miselnosti, tako znotraj kot zunaj vojske".

"Če je bila v preteklosti politika takšna, da se je vojsko rado skrivalo, saj je veljala za nekaj iz preteklosti, nekaj ne preveč zaželenega, se danes vse države, ki dajo kaj nase, zlasti pa Slovenija, še kako zavedajo, da je vojska naša vojska, da so v njej naši ljudje in da je vojska v prvi vrsti namenjena nam," je dejal Šarec.

K razvijanju lastnih oboroženih sil nas po njegovih besedah silijo tudi dogodki okoli nas, predvsem v Ukrajini, "ki ni tako daleč". Tega se zavedajo tudi druge države, ne samo članice Nata, zato za obrambo namenjajo več denarja, je poudaril.

Ustanovitev 15. brigade vojaškega letalstva po besedah njenega poveljnika Janeza Gaubeta pomeni temelje za nadaljnji razvoj zračne obrambe. Ob tem je izpostavil, da je Slovenija kupila nov sistem zračne obrambe srednjega dosega, za katerega se bo treba usposabljati in znati z njimi rokovati, čakajo tudi drugo letalo Spartan in nove helikopterje.

Poveljnik 9. bataljona zračne obrambe Metod Žura pa je med drugim povedal, da bo nov sistem zračne obrambe deloval predvsem odvračalno, saj bo imel precej daljši domet kot zdajšnji sistemi. Njegov doseg bo namreč 20 kilometrov v višino in 40 kilometrov v daljavo.

15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe sestavlja sedem enot, med drugim helikopterska in letalska eskadrilja ter že omenjeni 9. bataljon zračne obrambe. Enote so nameščene na Letališču v Cerkljah in v vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika, v prihodnje pa bodo tudi v vojašnici na Vrhniki.

