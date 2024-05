družabno

S kozarčkom ob fontani

10.5.2024 | 10:30 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Vinska fontana Izvir cvička sredi Šmarjete je še kako pomembna za prepoznavnost in razvoj turizma občine Šmarješke Toplice. Da je zelo obiskana, je gotovo vesela tudi trojica na fotografiji. Vsi so domačini, turizem pa jim je zelo blizu.

To so dozdajšnja direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, ki je prej vrsto let delala v turizmu v Krkinih Termah, Helena Bobič, ki jo je pred kratkim nadomestila na tem mestu, ter Vladimir Petrovič, nekoč nepogrešljiv v Krkinih zdraviliščih, ki pa je že nekaj časa upokojenec. Zdaj, ko v upokojenske vrste prihaja tudi Bobnarjeva, se bosta gotovo lahko večkrat dobila ob fontani s kozarčkom dobre vinske kapljice in o marsičem poklepetala.

‹ nazaj