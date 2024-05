družabno

Priljubljeni župnik na Dvoru

10.5.2024 | 08:30 | Tekst: Jadranka Meglen

Foto: Klemen Ceglar

V sklopu praznovanja 70. letnice Kulturnega društva Dvor so na nedavnem literarnem večeru gostili priljubljenega župnika Martina Goloba. Večer nobenega udeleženca ni pustil ravnodušnega.

Sloves enega najbolj priljubljenih župnikov v Sloveniji je povsem upravičil, saj je odprt, pristen, svež in iskreno zabaven sogovornik. Skozi pogovor ga je usmerjala Simona Luzar, spregovoril pa je, zakaj mu vera tako veliko pomeni, zakaj ima rad ljudi in družbo otrok in mladih, pa tudi, zakaj je preprosto zaljubljen v življenje. Vselej nasmejan in dobrodušen je tudi zelo priročen človek. Rad poprime za vsako fizično delo, njegova velika ljubezen je traktor in vse, kar diši po bencinu in nafti. Ponosen je na svoje ministrante in zanimivo, nekateri celo prihajajo iz družin, ki ne hodijo k maši. Osrednjemu gostu literarnega večera na Dvoru je družbo delal tudi novinar spletnega portala Aleteia Alojz Grčman, s katerim sta skupaj ustvarila knjižno uspešnico Na spletni prižnici. Pogovor je bil zato namenjen tudi pisanju te knjige in predstavitvi najnovejše knjige 365 dni z Božjo besedo.

Kot je zapisala članica KD Dvor Jadranka Meglen, je za župnika Martina Goloba značilen njegov smeh in nasmeh. Zbrani v dvorani so se z njim kar nekajkrat prav do solz nasmejali in začutili, da vse kar govori, iskreno misli. Kot velik povezovalec ljudi spoštuje in širi tradicijo na inovativen način - zna se približati vsakomur, ima občutek za sočloveka in vedno mu uspe, da najde pravo besedo. Tako se dotakne tudi tistih, ki jim Božja beseda ni ravno blizu.

Martin si je vzel čas še za podpisovanje obeh svojih knjig, vsakemu, ki je to želel, je v knjigo napisal tudi osebno posvetilo, z nekaterimi pa se je skozi pogovor nasmejan postavil tudi pred foto objektiv.

Večer so obogatili še pevci Mešanega pevskega zbora Dvor.

‹ nazaj