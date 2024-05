družabno

Dekle, ki ljubi glasbo

11.5.2024 | 16:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Robi Valenti

Natalija Krulec je mlada pevka, ki živi v Ljubljani in hrepeni po glasbeni karieri. Doslej je izdala tri avtorske skladbe - Samo ti, Trenutek in Slepe oči, pred dnevi pa je izšla še njena četrta Najin svet. Poletno ljubezensko zgodbo spremlja tudi video spot, ki ga je ekipa posnela v Piranu in okolici.

Pesem je nastala v sodelovanju s talentiranim glasbenikom Rokom Molnarjem, ki je poskrbel tako za glasbo kot aranžma in kasnejšo končno obdelavo skladbe, med tem ko je besedilo delo obeh. Gre za lepo zgodbo dveh, ki uživata v ljubezni in pozitivnem odnosu, v katerem za skrbi in negativne misli ni prostora.

27-letna Natalija je tudi sicer zelo pozitivno in energično dekle, zaposlena pa je v enem od vrtcev v okolici Grosuplja. Po izobrazbi je diplomirana profesorica pedagogike in otroke resnično obožuje. Natalija se udeležuje različnih glasbenih tekmovanj, med drugim je bila tudi na avdiciji za TV šov Slovenija ima talent.

Z glasbo se ukvarja že od malega – sprva je bila pevka v različnih zborčkih, kasneje pa se je lotila nekoliko resnejše glasbene poti in pela z različnimi bendi doma in na tujem. Ob glasbi, v katero je zaljubljena, obožuje tudi hojo v hribe, druženja s prijatelji, rada se potepa na krajših izletih ali daljših potovanjih, ker pa je tudi adrenalinska odvisnica, ji tudi te vrste podvigov niso tuji.

Zadnja leta živi v Ljubljani, vendar je po duši Štajerka, saj je pretežni del mladosti preživela v rodnem Celju. Želi si, da bi nekoč postala prepoznavna pevka z množico oboževalcev.

