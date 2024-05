dolenjska

Izmenjali sadike, semena zelišč, zelenjave…

11.5.2024 | 18:30 | M. Ž., Foto: OZ RKS Novo mesto

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK Novo mesto) je danes, 11. maja, na Glavnem trgu pripravilo dobrodelno akcijo izmenjave sadik in semen, potaknjencev rož, zelišč, zelenjave ter literature z vrtnarskega področja, poimenovano Zelemenjava pomlad 2024.

Prva Zelemenjava je bila v Novem mestu leta 2013, od tedaj pa vsako leto organizirajo dve, in sicer spomladi in poleti.

»Z Zelemenjavo poudarjamo vrednote ekologije, samooskrbe in zdravega načina življenja. Kot vemo je hrana čedalje dražja, sadje in zelenjava pa so najbolj zdrava živila. Z akcijo pa tudi spodbujamo k druženju, povezovanju in medsebojni pomoči posameznikom,« so sporočili iz OZRK Novo mesto.

Da so dogodek izpeljali, gre zahvala njihovim donatorjem. Sadike ter semena rož in zelenjave so jim podarili Cvetličarna Colarič, Kmetija Pleško, Cvetličarna Katja Colarič, Cvetličarna Miklavčič, Kartuzija Pleterje, Kmetija Kastelic, Kmetija Medle, podjetje Krnc, podjetje Trbanc - Kmetijska trgovina, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma in Vrtnarski center Novo mesto. »Skupaj so nam podarili kar 1428 kosov sadik rož in zelenjave. Vse, kar se ni zamenjalo med udeleženci dogodka, smo podarili socialno ogroženim uporabnikom, prostovoljne prispevke pa namenili v Sklad za pomoč ljudem v stiski,« so poudarili.

Ob Zelemenjavi se je predstavila tudi Knjižnica semen novomeške knjižnice Mirana Jarca, prostovoljki Rdečega križa Mateja Muhič in Marjanca Kopač pa sta v dveh delavnicah prikazali še izdelavo vrtnih označevalcev iz lesa in presajanja lončnic.

Se vidimo na Zelemenjavi - jesen 2024, pravijo v novomeškem združenju Rdečega križa.

»Dobrodelna Zelemenjava vsako leto beleži boljši obisk in tudi letos je toplo vreme privabilo na našo stojnico 185 obiskovalcev. Upamo, da smo z akcijo med ljudi zasejali dobrosrčnosti in jim polepšali sobotno dopoldne. Se vidimo na Zelemenjavi - jesen 2024,« so se dodali na OZRK Novo mesto.

