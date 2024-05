družabno

Praznik motoristov

13.5.2024 | 10:30 | Tekst in foto: Milan Glavonjić

»Zdi se mi, da doslej še nisem zamudil nobenega srečanja pri Novi Štifti, ki je čudovit dogodek in praznik motoristov, podoben tistemu v Mirni Peči, ko si stisnemo roke in si zaželimo srečno pot,« je tik preden je iz Nove Štifte v smeri Dolenjske pognal svojega jeklenega konjička, povedal organizator mirnopeškega blagoslova Stane Hribar. Nedavno, tokrat že 26. žegnanje motoristov pri Novi Štifti, je sicer pripravil pobudnik prvega blagoslova dvokolesnikov pri nas pater Niko Žvokelj iz frančiškanskega samostana pri Novi Štifti.

Nedaleč od tam je v deželo suhe robe s štirikolesniki pripeljala šesterica iz 26-članske Krašne bande, ki so tudi »sotrpini po bencinskih hlapih« iz okolice Žužemberka. »Nova Štifta je kraj s čudovito energijo in s posebno močjo, se mi zdi. Sem s kolegi motoristi redno priromamo. Ozrite se malo naokoli in začutili boste eno samo pozitivnost med ljudmi,« je v imenu ekipe povedal eden od članov Krašne bande.

