ACH Volley na prvi četrtfinalni tekmi suvereno odpravil Krko

14.3.2024 | 08:15

Ljubljana - Na prvi četrtfinalni tekmi Sportklub prve odbojkarske lige sta se v dvorani Tivoli pomerili ekipa Krke iz Novega mesta in slovenski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana. Skozi celotno srečanje so gledalci spremljali prevlado ljubljanske zasedbe, ki je slavila z rezultatom 3:0.

Ljubljana - športna dvorana Tivoli, gledalcev 95, sodnika: Daniel Atanasov, Blaž Markelj.

ACH Volley Ljubljana : Krka 3 : 0 (15, 11, 20).

ACH Volley Ljubljana: Marković, Kržič 1, Šket 19, Najdič 1, Marovt 3, Šen 2, Koncilja 6, Kovačič (L), Gjorgiev, Sešek, Pokeršnik 10, Videčnik 6. Trener: Radovan Gačič

Krka: Jarvis 9, Medved, Erpič G, Kocjančič, Kosmina 8, Bregar 7, Verdinek (L), Kožar 1, Pulko, Erpič U., Lindič 1, Rojnik 1, Mejal, Laknar (L) Trener: Jernej Rojc

Začetek prvega četrtfinalnega obračuna je minil po notah Ljubljančanov, ki so na krilih učinkovitega Šketa, ki je tokrat zaigral na mestu korektorja, in Pokeršnika z neugodnimi začetnimi udarci povedli s 7:4. Sledila je reakcija trenerja gostov Rojca in polminutna prekinitev. Odbojkarji ACH Volleyja so nadaljevali v svojem ritmu in brez večjih težav prihajali do uspešnih zaključkov v napadalnih akcijah. Pri tem so jim pomagali tudi odbojkarji Krke, ki so naredili veliko število neizsiljenih napak (17:11). V končnici uvodnega niza je najprej Videčnik z asom za poskrbel za vodstvo s 23:15, sledil je izjemen blok Šketa za prvo zaključno žogo, niz pa se je zaključil z novo napako odbojkarjev Krke (25:15).

Na uvodu drugega niza je bilo veliko število napak na obeh straneh mreže, ekipi sta malo da ne tekmovali v številu zgrešenih servisov. Slovenski prvaki so se kmalu zatem zbrali in s čvrstim blokom uspešno zaustavili poskuse gostov. Po asu Videčnika je na semaforju dvorane Tivoli kazalo že 16:7 in bilo je jasno, da bo tudi drugi niz pripadel ljubljanskim odbojkarjem. V zaključku je še naprej dominirala popolna prevlada Ljubljančanov, ki so si do zaključka niza priigrali visoko prednost za zmago s 25:11.

Začetno pobudo v tretjem nizu je tokrat pripadla gostom iz Novega mesta, ki so po asu Kosmine vodili z 9:7. Zmaji so kaj hitro vzpostavili ravnotežje in zaostanek izničili v drugi polovici niza pa prešli v vodstvo in ga niso več izpustili iz rok. Končnico je s silovitim napadom začel Šket za 22:19, zaključil pa Koncilja preko prvega tempa (25:20).

Izjavi po tekmi:



Luka Lindič, bloker Krke: "Današnja tekma nam ni stekla po načrtih. Ljubljančani so bili boljši v vseh elementih in so zasluženo slavili. Verjamemo pa, da bomo bolje zaigrali v domači dvorani prihodnji četrtek."



Nejc Kožar, podajalec Krke: "Današnja tekma se je nekako odvila po pričakovanjih večine. Ekipa ACHja je nastopila nekoliko zadržano, a tega mi nismo znali izkoristiti. Verjamem, da bi mi lahko odigrali bolje. Nasprotniki so se hitro razigrali in potem jim je bilo težko slediti. V tretjem setu smo se poskušali boriti, bi pa morali v igro vnesti še več energije. Verjamem, da bo v domači dvorani pred domačo publiko nekoliko lažje. Skupaj s soigralci bomo storili vse, da Ljubljančanom otežimo napredovanje v polfinale."



Druga tekma bo v športni dvorani Marof, v četrtek, 21. marca, ob 18:30.

M. K.; foto: S. V.