Dentalni center Tatalović in dan odprtih vrat: brezplačne storitve, popusti in darila

14.5.2024

V soboto, 18. maja, od 8. ure zjutraj dalje, vas vabimo, da vstopite v svet, kjer se začne vaša zdrava zobna higiena in lepši nasmeh.

Vas zanimajo prednosti in učinki nadvse priljubljenega zobnega aparata Invisalign, ki je primeren tako za otroke kot odrasle?

Pričakuje vas strokovno podkovana in prijazna ekipa Dentalnega centra Tatalović, kjer boste izvedeli vse, kar vas zanima o njihovih kakovostnih storitvah in spoznali strokovnjake. Ker se k njim rade vračajo zadovoljne stranke, so tudi za vas pripravili paket dobrodošlice.

Poleg brezplačnih nasvetov vam na ta dan ponujajo 15 % popust na nevidni zobni aparat Invisalign, če ga potrdite na licu mesta in 10 % popust, ki velja še teden dni po dogodku. Za vas bodo pripravili tudi simulacijo nasmeha pred in po nošenju aparata, da boste lahko videli, kakšne rezultate lahko pričakujete. Zakaj ne bi ceneje prišli do aparata, ki diskretno in brez nelagodja preoblikuje vaš nasmeh ali nasmeh vašega otroka?

Vsi, ki boste ta dan obiskali njihove prostore, boste prejeli tudi takojšen brezplačni ortopan, brezplačni pregled pri ortodontu, Curaprox ščetke in še kaj.



Prav tako boste lahko spoznali revolucionaro storitev All-on-4, ki bo za vedno rešila težave manjkajočih zob - tudi tukaj boste obiskovalci prejeli 10% popust, če storitev All-on-4 potrdite v istem dnevu.

Rezervirajte si svoj termin na spletni strani tatalovic.si ali s klicem na +386 51 800 809.

Oglasno sporočilo

