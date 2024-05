družabno

Stoječe ovacije, solze in ponosni Slovenci

14.5.2024 | 12:00 | B. M.

Foto: Otton Zajec

Včeraj je na filmska platna prišel težko pričakovani film Radia 1 z naslovom Dežela Junakov. Z njim so se radijci poklonili vsem dobrodelnim Slovencem, ki že 10 let pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin, da okusijo vsak delček počitniške brezskrbnosti.

Premiere v ljubljanskem Cineplexxu se je udeležilo ogromno podpornikov akcije, znanih obrazov in novinarjev. Vsi so prišli tja z enim ciljem, da si ogledajo 50-minutni film Dežela Junakov, v režiji Jana Jordana Filipa Frangeža in spoznajo enega in edinega, Miho Deželaka – Deželaka Junaka.

Po ogledu filma so čustva preplavila čisto vsakega gledalca, ki je užival v dobrodelni pravljici, s katero so radijci prikazali, kaj se je dogajalo v desetih letih na poti Deželaka Junaka. V filmu lahko vidimo številne utrinke iz poti, veselje, jezo, smeh, solze, kaplje potu ... Poleg Deželaka so spregovorili tudi ostali voditelji in nakateri sodelavci Radia 1, Anita Ogulin, vzgojitelji iz poletnega tabora in posamezniki, ki so priča težkim zgodbam otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin.

“Jaz ne vem, kako je režiser Jan lahko vse strnil v 50 minut. Zajel je bistvo, všeč mi je bilo, ko smo skakali malo naprej, malo nazaj. Kako se je vse začelo, saj nihče ni vedel, zakaj jaz vozim otroško kolo. Tudi tehnika se je spremenila, kako je boljše zdaj vse posneto. Zajel je vse prisotne emocije, pokazal je vse te ljudi, kako so angažirani, kako srčni so, kako pridejo pomagat. Ta energija je rasla in v filmu je to videti. Sem tudi kakšno solzo potočil, ker so bila ves čas prisotna čustva. Imam krasno terensko ekipo. Vsak točno ve kaj dela, smo kot stroj, vsak dobro opravlja svoje delo. Prav tako ekipa v studiu. To je formula za uspeh,” je po ogledu filma povedal Miha Deželak.

“Ta film je lepo pokazal, da so akcija ljudje. Brez vas ni nič. Pokazal je, kako je akcija rasla skozi čas. Akcija je vaša, mi smo samo tisti, ki vse povežemo v celoto. Lepo je videti, da je Slovenija akcijo vzela za svojo. Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. Lahko greste gledati podatke, pa boste videli, da je res. Če primerjamo število in bdp prebivalcev z bogatimi državami, so močno za nami. Pri nas ste ljudje tisti, ki se odzovete na neverjetnen način in zato je tudi ta zgodba postala tako velika,” je gledalce v dvorani nagovoril Denis Avdić in režiserja Jana Jordana Filipa Frangeža vprašal, kako mu je uspelo 10 let strniti v 50 minut?

“6 mesecev sem neprestano gledal ves material, glava, oči, srce me bolijo. Prva verzija je bila dolga 10 ur, druga 3 ure, četrta 1 uro in na koncu sem spravil na 50 minut. V ta projekt je udeležena cela Slovenija, to je ogromna teža. Ko gledam to čudovite ljudi, se počutim, kot del ekipe, kot da vozim z vami. Komaj čakam, da se vam letos pridružim,” je bil iskren Jan Jordan Filip Frangež.

Na odru so se predstavili tudi člani ekipe Deželaka Junaka, ki poskrbijo, da vse vedno teče kot namazano: Mare Vidmar, Uroš Bitenc, Mare Rant, Mitja Lovrek, Matej Lakota, Ambrož Garafolj, Srečko Deželak, Darja Štravs Tisu in Nina Igrutinovič, ki jo kličejo kar mama akcije. Je pa tudi urednica vsebin na Radiu 1.

“To je ogromna čast zame. Počaščena sem, da sem mama akcije Deželak Junak. Neverjetno je vsako leto znova videti, kako ta projekt poveže Slovenijo. Kako nas spremlajo od jutra do večera. To, da sem terenska vodja akcije, je res največja čast,” je dejala Nina.

Po Ljubljani bo film na ogled tudi v Mariboru, Novem mestu (16.5.), Celju, Kranju, Murski Soboti in Kopru. Ves izkupiček vstopnic (10 evrov na vstopnico) bo šel za počitnice otrok. Sicer pa Deželak Junak na svojo 10. dobrodelno pot štarta v sredo, 29.5., zato spremljajte Radio 1 in njihova socialna omrežja, kjer boste na tekočem z vsemi informacijami in pomembnimi razkritji.

