Odlična Matic in Leon Taj

13.5.2024 | 19:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: POP TV

Na fotografiji desno kuhata finalista Matic in Leon Taj. (Foto: Pop TV)

Finale Mali šef Slovenije je končan, za naziv sta se potegovala tudi »mlada kulinarična mojstra« - 12-letna Matic Knez in Leon Taj Luštek, učenca sedmega razreda OŠ Jurija Dalmatina iz Krškega. Zmaga jima je za las spolzela skozi njune mojstrsko kuharske prste, saj sta si naziv in 10 tisoč evrov nagrade za šolo priborila Jakob Kodrič in Julija Recko z OŠ Hruševec-Šentjur.

Samozavestna Posavca sta bila ves čas tekmovanja zelo suverena, v svoje znanje pa povsem prepričana. Pred finalom sta menda toliko kuhala, da je doma kar dvakrat vrglo ven varovalko. Finale je bil v znamenju zahtevnega trihodnega menija po lastni izbiri. Matic in Leon Taj sta za predjed pripravila raviol, polnjen z žabjim mesom, maskarponejem in baziliko ter omako iz boba z maslom, za glavno jed sta postregla jagnječja rebrca s pistacijo, pire iz česna in krompirja in omako iz čebule in zelene, za sladico pa ponudila mousse iz bele čokolade s pirejem iz manga in pasijonke. Vse skupaj je bilo odlično, z majhnimi odstopanji pa je bila boljša štajerska naveza.

Leon Taj in Matic sta bila v finalu za tri točke slabša od konkurenčnega para Julije in Jakoba, ki sta v šesti sezone šova zmagala in si nadela naziv Mali šef Slovenije. Matic in Leon Taj sta bila tako druga in šoli »prikuhala« 6 tisoč evrov nagrade.

