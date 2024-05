dolenjska

Tržnica dobiva svojo končno podobo

14.5.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Nova sodobna tržnica v centru Ivančne Gorice dobiva svojo končno podobo. Izvajalsko podjetje GIB gradnje d.o.o. končuje ureditev tlakovanja ploščadi, sočasno pa poteka urejanje servisnega objekta, v katerem bo prostor za prodajne avtomate, sanitarije in manjša shramba. Ob koncu minulega tedna je bila z novo asfaltno podlago urejena tudi cesta med novim tržnim prostorom in trgovino Tuš ter ploščad pred banko NLB, so sporočili z ivanške občine. Sledi še zaris talne prometne signalizacije, ureditev zelenega pasu, zasaditev dreves ter montaža premične strehe.

Potek izgradnje sodobne pokrite tržnice v Ivančni Gorici si je, kot je razvidno iz fotografij, včeraj ogledal tudi župan Dušan Strnad.

