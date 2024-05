družabno

Gabrič je rad med rojaki

13.5.2024 | 12:00 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Občina Šentjernej

Kot veleva tradicija, je Občina Šentjernej vabila tudi za letošnji praznik dela na prvomajsko srečanje v osrčje Gorjancev, na Javorovico. Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Aleš Gabrič (na fotografiji levo) z Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Seveda to ni naključje.

Gabrič, po rodu Dolenjec, se je z veseljem odzval povabilu in se tako vrnil v kraje svoje mladosti. Zgodnja leta je namreč preživel v Šentjerneju, po zaključeni novomeški gimnaziji pa se je podal na študij v Ljubljano in tam tudi ostal. Dr. Gabrič, ki ga je z veseljem sprejel šentjernejski župan Jože Simončič (desno), je vesel sprememb in napredka šentjernejske doline v zadnjih desetletjih, v nagovoru zbranim ob delavskem prazniku pa je poudaril, da boj za delavske pravice ne bo nikoli končan.

