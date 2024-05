dolenjska

Vladimir Bahč novi guverner slovenskih Lionsov

14.5.2024 | 08:10 | M. K.

Foto: Zveza Lions klubov Slovenije

Otočec - Delegati klubov Lions Slovenija so potrdili novega guvernerja za leto 2024-2025. To je postal Vladimir Bahč iz Lions kluba Novo mesto.

Konvencija na Otočcu

Na Otočcu je v nedeljo potekala Konvencija Zveze Lions klubov Slovenije. V Lions Slovenija, Distrikt 129, je v 58 Lions klubih včlanjenih 1.478 članov ter v 15 Leo klubih 149 članov. Uspešno lionistično leto 2023-2024 z zadnjim junijem zaključuje guvernerka mag. Breda Pečovnik.

S 1.7.2024, ko nastopi novo lionistično leto, vodenje Lions Slovenija Distrikt 129, prevzema Vladimir Bahč iz Lions kluba Novo mesto. Delegati so glasovali tudi o prvem in drugem vice guvernerju. Prvi viceguverner je postal Vlado Gobec iz Lions kluba Konjice, druga viceguvernerka pa Marja Dolamič iz Lions kluba Ljutomer. Konvencije sta se udeležila tudi guverner Lions Hrvaška Distrikt 126, Milorad Stanić in Anelia Keneva iz Global Action Team, Area Leader 4E, pri Lions Clubs International.

Vladimir Bahč

Zveza Lions klubov Slovenije je članica Lions Clubs International, največje humanitarna organizacija na svetu, ki temelji na članstvu. 1,4 milijona članov v več kot 49.000 klubih pomaga v 200 državah in geografskih območjih.

