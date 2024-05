kronika

FOTO: Streha je puščala

14.5.2024 | 07:00 | M. K.

Poročali smo že, da je včerajšnje popoldansko močno deževje največ težav povzročalo na območju Posavja, tudi v večernih urah pa je uprava za zaščito in rešpevanje poročala še o enem posredovanju zaradi vode. Tako so sinoči ob 21.49 na Poti na Polšco v Krškem gasilci PGE Krško s folijo in s pomočjo avtolestve pokrili del strehe na stanovanjski hiši. Voda je zamakala mansardni del stanovanjskega objekta zaradi nedokončanih krovskih del.

Sinočnje posredovanje krških poklicnih gasilcev (Foto, tudi spodaj v fotogaleiji: PGD Krško)

Gorel zapuščen avto

Ob 23.15 so gasilci PGE Krško v naselju Kerinov grm pogasili zapuščeno osebno vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R1;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Proti vinski kleti.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, TP SILOS STRAŽA, TP RUMANJA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE, izvod 3. TRGOVINA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 2. ŽDINJA VAS;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 3. SADEŽE;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA, izvod 4. NNO KNAFELČEVA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI, izvod 2. CEROVCI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE 2001.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Čilpah, nizkonapetostno omrežje – Sela med 8:30 in 13:00; TP Mirna vas, nizkonapetostno omrežje – Mirna vas med 8:30 in 13:00; TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Gašperšič pa med 8:00 in 14:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Selce Volovnik, nizkonapetostno omrežje – Lokve med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivandol, Libelj in Brezovska gora med 8. in 11.45 uro, na območju TP Brezje Senuše med 12.15 in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Novo Studenec med 8. in 14. uro.

