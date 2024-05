družabno

Bubkina odprta kuhja uspela

14.5.2024 | 14:30 | Tekst: Renata Mikec

Vir: FB Bubka bar

V Dečnem selu je Bubka Bar organiziral tradicionalno Bubkino odprto kuhjo. Obisk je bil tudi tokrat izjemen, prav takšna pa je bila tudi ponudba vrhunskih ponudnikov hrane in pijače. S svojimi kulinaričnimi in vinskimi presežki so se predstavili Babe’s kitchen, Špena BBQ, Huda, Sladke zgodbe Janez, društvo VKROG in Okusi Italije.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi nekaj Volkswagnovih starodobnikov, Špena BBQ pa je organizirala odmevno mednarodno tekmovanje v peki stejkov in pic. V močni konkurenci sta se v pripravi stejkov z osvojenim tretjim mestom v dveh kategorijah izkazala tudi slovenska tekmovalca - v kategoriji A Gašper Gričar, v kategoriji B pa Marko Gasparič.

