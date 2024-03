Zaradi bojazni o krčenju obsega nujne medicinske pomoči pripravljajo protest

6.3.2024 | 16:30

Metlika - Metliški občinski svet je na sinočnji izredni seji izrazil nasprotovanje morebitnemu zmanjšanju obsega nujne medicinske pomoči v občini. Svetniki so ob tem tudi podprli pobudo, da v ta namen pripravijo protest. Tega bodo po besedah županje Martine Legan Janžekovič izvedli v roku 14 dni.

Kot je znano, je vlada februarja sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, ki predvideva reorganizacijo nujne medicinske pomoči. V Metliki ob tem ocenjujejo, da bo uredba njihovi občini prinesla zmanjšanje obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči oz. bo pomenila ukinitev njenega 24-urnega zagotavljanja s stalno prisotnostjo zdravnika v tamkajšnjem zdravstvenem domu.

Zato je županja pred dnevi na ministrico za zdravje naslovila zahtevo za pojasnila. Z ministrstva so ji zagotovili, da nujne medicinske pomoči ne krčijo ter da bodo kakršne koli spremembe potekale v dialogu, zato da so "vsi očitki in morebitni strahovi lokalne skupnosti o prihodnosti nepotrebni". A v občini jim ne verjamejo.

Sinoči se je zato na to temo na izredni seji sestal občinski svet. Svetniki so po besedah županje z več sklepi nujno medicinsko pomoč Zdravstvenega doma Metlika prepoznali kot dolgoročno strateško točko za izvajanje nujne medicinske pomoči s stalno prisotnostjo zdravnika. Izrazili so ostro nasprotovanje vsakršnemu zmanjšanju obstoječega načina zagotavljanja omenjene pomoči, zahtevali zagotovila ministrstva, da do njenega krčenja ne bo prišlo, in sestanek s pristojno ministrico Valentino Prevolnik Rupel.

Podprli so tudi zahtevo, da se v občini Metlika vzpostavi satelitski urgentni center ter sklenili, da občina pripravi protest, kot opomin, "da v tem našem obmejnem, podeželskem okolju, nikakor ne pristajamo na kakršno koli zmanjševanje obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči", je povedala županja. Priprave nanj že tečejo.

V občini namreč bo besedah županje nikakor ne morejo pristati na zapiranje vrat zdravstvenega doma, posebej ker ta deluje dobro in ker nima kadrovskih težav. "Naši občani morajo biti deležni enake zdravstvene oskrbe kot kjerkoli druge po Sloveniji," je dejala.

Direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Metlika Duška Vukšinič je, kot poroča Radio Odeon, občinskim svetnikom povedala, da ima njihova dežurna služba na dan od 20 do 25 intervencij. Po njenih besedah so eden redkih zdravstvenih zavodov v državi, ki ima trenutno še dovolj kadra za organizacijo nujne medicinske pomoči, pohvalijo se lahko tudi z zelo dobrim odzivnim časom. V naslednjih treh letih tako po besedah Vukšiničeve na pričakujejo težav, kaj pa se bo zgodilo po letu 2027, ko naj bi po državi zaživeli satelitski urgentni centri, pa po njenem ostaja negotovo. "Vsi pričakujejo, da bomo manjši zavodi, ki zaenkrat uspešno zagotavljamo 24-urno zdravstveno varstvo, tem satelitskim urgentnim centrom zagotavljali kader, kar pa je za nas nesprejemljivo," pravi direktorica ZD Metlika, ki v danem trenutku ne vidi razlogov za spremembe, vsakršno krčenje obsega programa dežurne službe pa bi pomenilo slabšo obravnavo pacientov. "Vztrajali bomo na tem, da zdravstveni dom v prihodnosti ne ostane zaprt niti za minuto. Racionalizacija da, ampak ne na račun pacientov," je dejala.

STA; M. K.

Foto: M. N., Odeon

Zvočni zapisi Metliška županja Martina Legan Janžekovič o protestu Metliška županja Martina Legan Janžekovič o protestu