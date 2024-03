Satelitski urgentni centri: Nekateri zadovoljni, drugi v skrbeh; Metličani vabijo ministrico

3.3.2024 | 13:30

Metličani ne privolijo v morebitno zmanjšanje ali celo ukinitev programov 24-urne dežurne službe v metliškem zdravstvenem domu (na sliki). V torek bodo o tem na izredni seji razpravljali občinski svetniki, medse so povabili tudi resorno ministrico. (Foto: arhiv DL)

Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ribnica - V Kočevju so prostor zagotovili že pred štirimi leti, v Črnomlju bodo gradili – Kakšna bo po novem raven zdravstvenega varstva v Ribnici in Metliki, kjer so sklicali izredno sejo občinskega sveta?

Vlada je na predlog ministrstva za zdravje sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov (SUC) na območjih, kjer je slabša pokritost z urgentno medicinsko pomočjo, med drugim tudi v obmejnih občinah Črnomelj in Kočevje. To pomeni, da bodo imeli v Črnomlju in Kočevju ves čas aktivno ekipo, ki se bo ukvarjala z nujnimi zadevami zunaj zdravstvenega doma.

»Novica nas sicer ni presenetila, vendar pa pomeni svojevrsten izziv, ki nas zavezuje. Pripravljamo se na gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, v katerem bodo prostori za SUC, nad njim bo laboratorij za vse belokranjske občine, v tretji etaži pa bo pomožni prostor,« je dejal črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki od 3,5 milijona evrov, kolikor je ocenjena naložba, največ sredstev pričakuje iz državnega proračuna.

V Kočevju so prostor za SUC z lastnimi sredstvi, okoli dva milijona evrov, zagotovili že leta 2019. Župan dr. Vladimir Prebilič je izrazil zadovoljstvo, da je ministrstvo prepoznalo potrebo po zagotavljanju dodatne zdravstvene varnosti, saj je Kočevska s skoraj 650 kvadratnimi kilometri redko poseljenega ozemlja obmejni prostor, v katerem so bili nekateri kraji zaradi posebne lege prevečkrat pozabljeni in zapostavljeni.

Tisti zdravstveni domovi, ki ne bodo imeli statusa satelitskega urgentnega centra, bodo do dokončne vzpostavitve nove mreže nujne medicinske pomoči ohranili neprekinjeno zdravstveno varstvo, če ga izvajajo. A dvomi ostajajo. Tudi v Metliki in Ribnici.

»Če bi se v prihodnosti ponovno pojavil interes za zmanjševanje programa NMP/dežurne službe v Zdravstvenem domu Ribnica, se bomo temu primerno vnovič odzvali,« je povedal ribniški župan Samo Pogorelc. Kaj pa v Metliki? Ustanovitev satelitskega urgentnega centra v Črnomlju seveda podpirajo, a ne privolijo v morebitno zmanjšanje ali celo ukinitev programov 24-urne dežurne službe v metliškem zdravstvenem domu. »Ne moremo razumeti, da bi se zmanjšalo ali, bog ne daj, ukinilo nekaj, kar lahko zagotavljamo in kar deluje dobro ter uporabnikom zagotavlja varnost v ruralnem okolju,« je prepričana metliška županja Martina Legan Janžekovič, ki je na temo zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva v občini sklicala izredno sejo občinskega sveta. Ta bo v torek, 5. marca, nanjo pa je povabljena tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

