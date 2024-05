bela krajina

Park ob kulturnem domu

2.5.2024 | 14:30 | M. G.

Pogled na prostor prihodnjega parka (Foto: M. G.)

Semič - Po lipovem gaju, ki so ga ob 80. obletnici rojstva Josipa Broza - Tita ob gasilskem domu zasadili semiški gasilci, bo Semič do pomladi prihodnjega leta bogatejši za še eno veliko zeleno oazo. V okviru ureditev ob Kulturnem centru Semič, kjer bodo asfaltirali zdajšnje makadamsko parkirišče in zgradili vkopan garažni objekt, bodo na 4.000 kvadratnih metrih uredili park, v katerem bodo zasadili 156 dreves avtohtonih vrst in 1.500 grmovnic. Na koncu parka bo nekoliko dvignjeno letno gledališče z amfiteatrom, pod njim pa otroška igrala in naprave za fitnes na prostem ter sankališče. Park se bo prek ceste povezal z učnim vrtom dr. Derganca in bo lepo dopolnjeval že izvedene projekte v kulturnem centru, župnijski cerkvi in v muzeju ter dva nova »mehka« turistična produkta Skrivnost semiških hiš in Od kapljic vode do …

