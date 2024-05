gospodarstvo

Uspešen zaključek letošnje GO4 ideje

1.5.2024 | 14:00 | M. K.

Črnomelj - V aprilu je Podjetniški inkubator Bela krajina uspešno izvedel in zaključil program GO4 ideja - Belokranjska podjetniška šola. Ta je zajemala osem modulov, osredotočenih na razvoj poslovne ideje ali storitve udeležencev. Program je pritegnil tako posameznike, ki so se prvič odločili preizkusiti v podjetništvu, kot tudi že uveljavljene podjetnike, ki so želeli pridobiti nove veščine na tem področju.

Znanje na GO4 Ideji - Belokranjski podjetniški šoli so prenašali mentorji – tudi sami podjetniki, ki so predavali o temah, s katerimi se strokovno ukvarjajo. Posamezni moduli so pokrivali več različnih področij podjetništva, vključno z osnovami poslovnega modela, vitkim podjetništvom, iskanjem ciljne skupine kupcev, trženjem, znamčenjem ozirom brandingom, predstavljanjem svoje ideje kupcem ali investitorjem, ter še mnogo več. Skozi celoten program pa je bil poudarek na povezovanju in vzpostavljanju skupnosti med udeleženci, ki so si bili v oporo in drug drugemu pomagali izpopolniti njihove ideje, so sporočili iz Podjetniškega inkubatorja Bela krajina.

Na zaključnem srečanju sta Peter Bruner in Kristjan Asani udeležencem predstavila, kako narediti dober “pitch” oziroma predstavitev poslovne ideje, v tem so se lahko tudi sami preizkusili.

Kljub temu, da se je letošnja GO4 ideja - Belokranjska podjetniška šola zaključila, se je za udeležence s tem njihova prava podjetniška pot šele začela, pravijo organizatorji. Večina od njih jo bo nadaljevala prav v belokranjskem podjetniškem inkubatorju, kjer jim bodo še naprej nudili podporo in znanja, ki jih potrebujejo. ''Veselimo se spremljanja nadaljnjega razvoja idej bodočih podjetnikov in njihovih dosežkov,'' so za pisali v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina.

