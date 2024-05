kronika

FOTO: Pri Žužemberku z avtom na streho

16.5.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 9.13 se je na cesti Žužemberk-Bič, pri odcepu za Dobrnič, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev oskrbeli eno poškodovano osebo, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga odstranili s ceste, usmerjali promet, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter z delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pri Žužemberku z avtom na streho (Foto: FB PKD)

