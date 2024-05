kronika

Krepko pijan trčil in pobegnil; v gostilni so se pretepali znanci

16.5.2024 | 10:30 | M. K.

Sinoči nekaj po 22. uri se je zgodila prometna nesreča na Šmarješki cesti v Novem mestu, voznik osebnega avtomobila, ki jo je povzročil, je pobegnil s kraja, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Na podlagi opisa vozila so policisti 27-letnega kršitelja izsledili v Žabji vasi. Ugotovili so, da je do nesreče prišlo, ko je povzročitelj na Šmarješki cesti zaradi nepravilnega vključevanja v promet odvzel prednost drugemu vozniku. 27-letnik je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,12 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o opravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1.950 evrov, vozniku se izreče tudi 21 kazenskih točk.

Prehiter na avtocesti

Okoli 16.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 188 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 58 km/h. 36-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo.

Kradla v skladišču

Nekaj po 17. uri so policiste obvestili, da naj bi iz skladiščnih prostorov podjetja v Novem mestu neznanci kradli gradbeni material. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in v bližini in prijeli osumljenca z območja Brezja, ki sta ukradla več kosov strešne kritine in jo naložila v avtomobil. Ukradeno kritino so jima zasegli in jo vrnili oškodovancu. Sledi kazenska ovadba.

V Brezju našli ukraden moped

Policisti PP Novo mesto so v naselju Brezje našli in zasegli moped znamke Piaggio, ki ga je 50-letni osumljenec v ponedeljek ukradel na Kandijski cesti v Novem mestu. Moped bodo vrnili oškodovancu, zoper osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Stepli so se v gostilni in prodajalni

Okoli 15. ure so policiste poklicali zaradi pretepa v gostinskem lokalu v Črnomlju. Policisti PP Črnomelj so preprečili nadaljevanje pretepa in vzpostavili javni red in mir. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do pretepa med več osebami, ki se med sabo poznajo in so v sporu. Dve udeleženki pretepa sta bili lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo preiskavo, zoper kršitelje bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.

Zaradi spora in pretepa med dvema osebama v prodajalni v Krškem so okoli 14.30 posredovali tudi krški policisti. Vzpostavili so javni red in mir in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, poročajo s PU.

Pijan razgrajal in grozil

Brežiški policisti so v minuli noči posredovali v naselju Gazice, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir. 31-letni kršitelj, ki je bil dejansko pod vplivom alkohola, je grozil prebivalcem naselja in kričal. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi motenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapko in migrante

Nekaj po 18. uri so policisti na območju Obrežja ustavili voznico osebnega avtomobila Volkswagen passat hrvaških registrskih oznak. 36-letna državljanka Hrvaške je prevažala pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanki Hrvaške so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Velika Dolina, Podvinje, Jesenice, Rajec, Loče, Kapele) prijeli 46 državljanov Afganistana, 33 Sirije, 11 Turčije, pet Maroka, štiri Pakistana, tri Bangladeša, dva državljana Kube, državljana Šrilanke in Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Vinica) so prijeli 19 državljanov Sirije in šest državljanov Maroka ter na območju Novega mesta državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj