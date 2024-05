kronika

FOTO: Ogenj nad avto in zabojnik

16.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.37 je v Lazah pri Boštanju, občina Sevnica, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica in PGD Boštanj so zavarovali kraj požara, ga pogasili in nevtralizirali motorne tekočine.

Minulo noč ob 0.44 pa je v Brezju v Novem mestu gorel zabojnik za smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

Sevniški gasilci so včeraj popoldne gasili osebni avtomobil. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Sevnica)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH, TP GORENJCI, TP LIPOVEC, TP VAVPČA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Zapuže.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TP Vranje med 8:00 in 10:30 uro; na območju TP Zalog med 11:00 in 13:30 uro; na področju Krško z okolico pa na območju TP Leskovec Kerin med 8:00 in 11:00 uro.

