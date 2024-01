Za bolnike po zagotovilih direktorjev zavodov kljub stavki dobro poskrbljeno

27.1.2024 | 11:00

Foto: Sašo Švigelj

Na srečanju z ministrico med drugim tudi direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan (v ozadju) in SB Brežice Anica Hribar (prva z desne).

Ljubljana - Za bolnike je kljub stavki sindikata Fides po zagotovilih direktorjev zdravstvenih zavodov dobro poskrbljeno, je po včerajšnjem sestanku z njimi povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. V bolnišnicah naj bi doslej večinoma odpadlo od pet do 10 odstotkov storitev. Sicer pa ministrica vztraja, da nima mandata za udeležbo na pogajanjih s Fidesom.

Na sestanek, namenjen seznanitvi s potekom dela v času stavke, je ministrstvo za zdravje povabilo generalna direktorja obeh univerzitetnih kliničnih centrov, direktorje splošnih bolnišnic (SB) ter direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in ZD Maribor.

Kot je po sestanku v izjavi za medije dejala Prevolnik Rupel, so jo direktorji "relativno pomirili". Oskrba pacientov je namreč kljub stavki zagotovljena na strokovni in varni ravni, za kar se je zahvalila zdravstvenemu osebju.

Ministrica in direktorji so se na sestanku dogovorili glede scenarijev, če bi se stavka nadaljevala. "Vodstva bolnišnic oziroma zdravstvenih domov so mi zagotovila, da pripravljajo scenarije oziroma se pripravljajo tudi na določene ukrepe v prihodnosti, odvisno od tega, kar se bo zgodilo," je povedala.

Direktorji so ministrici zagotovili še, da paciente dnevno obveščajo o morebitnih odpovedih terminov. Število odpovedanih terminov zdravstvenih storitev se po besedah direktorjev razlikuje glede na posamezne oddelke, je pojasnila ministrica. Na oddelkih kirurgije je bilo odpovedanih tudi do 30 odstotkov terminov, na drugih oddelkih pa med pet in 10 odstotkov.

Glede napovedi Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides o možnosti umika soglasij zdravnikov za nadurno delo pa je povedala, da upa, da to tega ne bo prišlo. To bi namreč pomembno vplivalo na dostopnost pacientov do zdravstvenega varstva. "So tudi izračuni, ki se seveda razlikujejo glede na velikost, organiziranost bolnišnice, kako dolgo bi bolnišnice to zdržale," je pojasnila.

Po njenih besedah bi umik soglasij predstavljal problem predvsem za manjše bolnišnice in za manjše oddelke v velikih bolnišnicah. Ministrica zato zdravnike, predvsem pa Fides, poziva, naj se ne odločijo za ta korak.

Direktor SB Celje Dragan Kovačić je po sestanku medijem povedal, da so vsi direktorji izrazili veliko zaskrbljenost glede umika soglasij. V kar nekaj bolnišnicah naj bi bil odstotek zdravnikov, ki so pripravljeni umakniti soglasje, velik. V eni od zdravstvenih ustanov naj bi bilo na ta korak pripravljenih 90 odstotkov zdravnikov, je povedal.

V primeru umika soglasij bi po njegovih besedah najbolj trpele specialistične ambulante, saj bi najprej zagotavljali delovanje urgence. Po najslabšem scenariju bi na nekaterih manjših oddelkih zmanjkalo ljudi, kar bi pomenilo "združevanje strok". To pomeni, da na internističnem oddelku denimo ne bi imeli več ločene hematologije in gastroenterologije, kar je strokovno slabo in pomeni nižanje standarda storitev, je opozoril.

Ob tem je Kovačić dodal, da so direktorji na sestanku pozvali, naj se strani pogajata čim hitreje in intenzivno, da bi pogajanja čim prej privedla do konkretnih rezultatov in do dogovora, ki bi prekinil stavko.

Na vprašanje, zakaj se sama ne udeležuje pogajanj s Fidesom, je Prevolnik Rupel odgovorila, da ima v vladni pogajalski skupini mandat državni sekretar Denis Kordež. Na dodatno vprašanje, ali bo morda vladi predlagala, da mandat za udeležbo na pogajanjih podeli tudi njej, je odgovorila, da ne, saj gre za stvar predsednika vlade Roberta Goloba in da verjame, da se "bodo odločili skupaj".

Kovačić pa meni, da ministrica absolutno "sodi za mizo" s Fidesom. "Mogoče apel, da se vsi skupaj, mogoče tudi samo Damjan Polh in ministrica usedeta za neomejeno število ur v neko sobo in prideta ven z rešitvijo. Ker mi vsi to željno čakamo in si želimo, da bi se ta nočna mora počasi končala," je poudaril.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel o sestanku z direktorji zdravstvenih zavodov Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel o sestanku z direktorji zdravstvenih zavodov