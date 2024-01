Ponoči vlomili v gostilno

17.1.2024 | 12:35

Do nedelje so policisti še bolj kot sicer pozorni na uporabo telefonov med vožnjo ter drugih naprav in opreme. (Foto: Policija)

V minuli noči je v Krškem neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal in izmaknil denar ter osebne dokumente. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Med 15. 1. in 16. 1. pa je v Krškem nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel nahrbtno škropilnico in dve sekiri. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Loče) včeraj prijeli 37 državljanov Sirije, po tri državljane Egipta, Indije in Maroka, dva državljana Rusije in državljana Tunizije. Na območju PP Metlika (Metlika) so prijeli tri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 143 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, tatvin in vlomov. Posredovali so, kot omenjeno, tudi zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

Preventivna akcija - Osredotoči se na cesto

Do nedelje pa policisti, kot smo že poročali, izvajajo preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Še posebej mo pozorni na kršitve, ki vplivajo na zmanjšanje pozornosti voznikov motornih vozil, danes opozarjajo tudi na PU Novo mesto. Ugotavljajo kršitve, povezane z uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, slušalk ...) med vožnjo, pozorni pa so tudi na druge kršitve in ravnanja, ki motijo osredotočenost voznika na dogajanje v prometu in prehitro vožnjo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.